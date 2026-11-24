Mới đây, NSND Việt Anh khiến khán giả chú ý khi đăng tải hình ảnh xuất hiện bên xe cơm tấm bình dân. Khoảnh khắc đời thường của nam nghệ sĩ gạo cội nhanh chóng thu hút sự quan tâm, đặc biệt khi ông hài hước nhắc lại những ngày đầu theo đuổi nghệ thuật cách đây gần 4 thập kỷ.

Cụ thể, NSND Việt Anh viết: “Tối hôm qua làm Thái Sư, sáng nay đi bán cơm tấm... như cách đây 38 năm tôi làm Chu Phát Viên - sáng đi làm phục vụ quán cà phê của đạo diễn Hoa Hạ... Kkk”. Trong một bài đăng khác, nam nghệ sĩ tiếp tục chia sẻ hình ảnh bàn tay có nhiều vết sẹo kèm dòng trạng thái: “Mới xong Thái Sư..., sáng nay tay đầy sẹo kkkkk”.

Hình ảnh NSND Việt Anh bên xe cơm tấm. Ảnh: FBNV

Sự đối lập giữa hình ảnh Thái sư Trần Thủ Độ trên sân khấu và khoảnh khắc bình dị bên xe cơm tấm tạo nên nét thú vị trong câu chuyện của nam nghệ sĩ. Tuy nhiên, đây cũng là dịp để khán giả nhìn lại hành trình hơn 40 năm làm nghề cùng gia tài vai diễn đáng chú ý của NSND Việt Anh.

Ở lĩnh vực điện ảnh, nam nghệ sĩ từng góp mặt trong nhiều tác phẩm có doanh thu nổi bật như Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai, Hai Muối và Mùa Hè Đẹp Nhất. Theo thống kê từng được công bố, tổng doanh thu của 5 bộ phim này đạt gần 1.500 tỷ đồng. Đáng chú ý, riêng Bố Già, Nhà Bà Nữ và Mai lần lượt đạt khoảng 427 tỷ đồng, 475 tỷ đồng và 551 tỷ đồng. Đây là doanh thu của các tác phẩm ông tham gia, không phải thu nhập cá nhân của nam nghệ sĩ.

Đáng chú ý, mới đây NSND Việt Anh tiếp tục góp mặt trong Trại Giam Hạnh Phúc. Tác phẩm nhanh chóng tạo sức hút tại phòng vé khi vượt mốc 100 tỷ đồng chỉ sau vài ngày công chiếu. Tính đến ngày 23/11, doanh thu phim đã vượt 120 tỷ đồng, tiếp tục dẫn đầu phòng vé Việt. Thành tích này góp thêm một dấu ấn mới trong hành trình hoạt động nghệ thuật bền bỉ của NSND Việt Anh.

NSND Việt Anh trong trang phục kịch. Ảnh: FBNV

Bên cạnh điện ảnh, NSND Việt Anh còn sở hữu hành trình đáng nhớ trên màn ảnh nhỏ. Ông từng ghi dấu qua Mùi Ngò Gai, Gia Đình Phép Thuật, Gia Đình Là Số 1 và Tỷ Phú Tưng. Đặc biệt, vai ông Baram trong Gia Đình Phép Thuật từng gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều khán giả thuộc thế hệ 8X, 9X. Những năm gần đây, ông tiếp tục góp mặt trong các dự án truyền hình như Phù Sa, đảm nhận vai Hai Phước, và Số Phận Lạc Lối.

Chia sẻ với truyền thông hồi tháng 10/2026, NSND Việt Anh cho biết thu nhập từ việc đóng phim điện ảnh và truyền hình giúp ông trang trải cuộc sống. Trong năm nay, nam nghệ sĩ tham gia hai tác phẩm điện ảnh và hai dự án truyền hình. Ông cũng từng kinh doanh online để có thêm thu nhập, nhưng gần đây tạm gác công việc này để tập trung cho nghệ thuật.

Ở tuổi 68, NSND Việt Anh vẫn không ngừng tìm kiếm những trải nghiệm mới. Từ màn ảnh đến sân khấu, nam nghệ sĩ tiếp tục chứng minh sức bền với nghề. Có lẽ, tài sản đáng giá nhất của ông sau hơn bốn thập kỷ hoạt động nghệ thuật không chỉ là những con số phòng vé, mà còn là hàng trăm vai diễn và tình cảm mà nhiều thế hệ khán giả dành cho mình.