Tài sản của NSND Công Lý trước khi lên tiếng về thông tin ly hôn

Mới đây, NSND Công Lý và bà xã Ngọc Hà thu hút sự chú ý khi trực tiếp lên tiếng về những thông tin cho rằng cả hai đã ly hôn. Trong đoạn video được chia sẻ trên trang cá nhân, Ngọc Hà thoải mái nhắc đến loạt tin đồn, trong khi nam nghệ sĩ ngồi bên cạnh liên tục mỉm cười. Cách phản hồi nhẹ nhàng của hai vợ chồng phần nào cho thấy cuộc sống hiện tại vẫn được duy trì bình thường.

Giữa sự quan tâm dành cho đời tư, hành trình hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật của NSND Công Lý cũng được nhắc lại. Trước khi biến cố sức khỏe khiến nam nghệ sĩ phải giảm nhịp độ công việc, anh từng sở hữu một gia tài vai diễn đáng kể trên sân khấu lẫn màn ảnh nhỏ. Đó cũng là "tài sản" lớn nhất mà Công Lý tạo dựng trong nhiều năm làm nghề.

NSND Công Lý và Ngọc Hà trực tiếp lên tiếng về những thông tin cho rằng cả hai đã ly hôn. Ảnh: FBNV

NSND Công Lý bắt đầu được khán giả biết đến rộng rãi từ những năm đầu thập niên 1990. Sau vai Được trong Hoa Ban Đỏ, nam nghệ sĩ tiếp tục xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình và dần trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Bắc.

Điều làm nên dấu ấn của Công Lý không nằm ở một kiểu nhân vật cố định. Anh có thể hóa thân thành những người nông dân khắc khổ, nhân vật gai góc, người lao động bình thường hay những vai diễn có đời sống nội tâm phức tạp. Các tác phẩm như Bão Qua Làng, Gió Làng Kình, Những Cô Gái Trong Thành Phố, Hướng Dương Ngược Nắng hay Hương Vị Tình Thân góp phần cho thấy khả năng biến hóa của nam nghệ sĩ.

NSND Công Lý trong Hương vị tình thân. Ảnh: NSX.

Đặc biệt, Công Lý từng nhiều lần được đánh giá cao khi đảm nhận những nhân vật có số phận và tâm lý khác biệt. Lối diễn tự nhiên, tiết chế nhưng giàu cảm xúc giúp anh tạo được sự tin cậy với khán giả, kể cả khi nhân vật không phải tuyến chính.

Nếu những vai diễn trên màn ảnh giúp Công Lý khẳng định thực lực thì Cô Đẩu trong Táo Quân lại là hình tượng đưa tên tuổi nam nghệ sĩ đến gần với nhiều thế hệ khán giả. Suốt nhiều năm, hình ảnh Cô Đẩu với vẻ ngoài điệu đà, cách nói chuyện sắc sảo cùng những màn tung hứng duyên dáng trở thành một phần quen thuộc của chương trình Gặp Nhau Cuối Năm. Công Lý không chỉ tạo tiếng cười mà còn góp phần biến nhân vật này thành một hình tượng có đời sống riêng trong văn hóa truyền hình Việt.

Điều đáng nói là Cô Đẩu không hoàn toàn giống những vai hài thông thường. Phía sau vẻ ngoài hài hước là khả năng châm biếm, phản ánh những vấn đề đời sống bằng cách thể hiện duyên dáng. Chính điều đó khiến nhân vật tồn tại lâu trong ký ức khán giả. Đến nay, khi Công Lý không còn xuất hiện thường xuyên như trước, nhưng sự vắng mặt của Cô Đẩu vẫn được nhiều người nhắc đến.

Hình tượng Cô Đẩu trong Táo Quân trở thành một trong những vai diễn gắn liền với tên tuổi NSND Công Lý. Ảnh: NSX

Tình cảm ấy cho thấy giá trị của một vai diễn đôi khi không nằm ở số lượng lần xuất hiện mà ở dấu ấn mà nó để lại. Gia tài của Công Lý không chỉ được đo bằng số lượng vai diễn. Những danh hiệu và vị trí mà anh đạt được trong sự nghiệp cũng phản ánh quá trình hoạt động bền bỉ. Nam nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSƯT và sau đó tiếp tục được trao danh hiệu NSND vào năm 2019. Một năm sau, anh được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội.

Đây là giai đoạn Công Lý có vị trí tương đối ổn định trong cả hoạt động nghệ thuật lẫn công tác quản lý. Từ một diễn viên sân khấu, anh từng bước xây dựng được chỗ đứng riêng trên truyền hình và trở thành một trong những gương mặt nổi bật của sân khấu phía Bắc.

Sau biến cố sức khỏe, Công Lý từng bước trở lại màn ảnh với những vai diễn có thời lượng phù hợp hơn với thể trạng. Anh góp mặt trong Chồng Cũ, Vợ Cũ, Người Yêu Cũ, Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc, Trạm Cứu Hộ Trái Tim và Cha Tôi, Người Ở Lại. Những lần xuất hiện này không còn mang tính chất phủ sóng dày đặc như trước, nhưng mỗi khi Công Lý trở lại, khán giả vẫn dành cho anh sự quan tâm đặc biệt.

Có lẽ đây mới là "tài sản" đáng giá nhất mà Công Lý sở hữu sau hơn ba thập kỷ làm nghề. Đó không phải là một con số cụ thể mà là sự yêu mến được tích lũy qua hàng trăm vai diễn, hàng nghìn lần xuất hiện và những nhân vật đã trở thành ký ức của khán giả.

Trong thời gian qua, cuộc sống hôn nhân của Công Lý và Ngọc Hà nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận. Cặp đôi kết hôn đầu năm 2021 sau khoảng 5 năm gắn bó. Chỉ vài tháng sau, nam nghệ sĩ gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng và bước vào một hành trình điều trị, phục hồi kéo dài. Ngọc Hà cũng là người đồng hành cùng chồng trong phần lớn quãng thời gian khó khăn đó.

NSND Công Lý vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả mỗi khi xuất hiện trở lại trên màn ảnh. Ảnh" NSX

Ở thời điểm hiện tại, điều đáng chú ý hơn những lời đồn về đời tư có lẽ là hành trình Công Lý đang từng bước trở lại với nghệ thuật theo khả năng của mình. Sau biến cố sức khỏe, anh không còn đặt nặng việc phải xuất hiện liên tục mà ưu tiên những vai diễn phù hợp.

Hơn 30 năm hoạt động, Công Lý đã có trong tay một gia tài đủ lớn để không cần chứng minh tên tuổi bằng tần suất xuất hiện. Từ sân khấu, phim truyền hình đến hình tượng Cô Đẩu, nam nghệ sĩ đã để lại những dấu ấn riêng trong lòng khán giả. Vì thế, giữa những thông tin xoay quanh cuộc sống riêng, điều khán giả có lẽ mong chờ hơn cả vẫn là sức khỏe của NSND Công Lý ổn định và anh có thêm cơ hội trở lại với những vai diễn phù hợp. Bởi sau tất cả, tài sản đáng giá nhất của một nghệ sĩ có lẽ vẫn là những vai diễn được nhớ đến và tình cảm mà khán giả dành cho mình sau nhiều năm làm nghề.