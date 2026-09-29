Tài sản của Ma Ran Đô trước khi công khai với Phương Anh Đào

Mới đây, Ma Ran Đô xác nhận góp mặt trong Ngày Con Còn Mẹ. Bộ phim thuộc thể loại tâm lý gia đình do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn. Tác phẩm xoay quanh bà Tím (Hồng Đào) và con gái Mây (Phương Anh Đào). Mây lớn lên với cảm giác mẹ luôn dành tình cảm cho anh trai Hai Pháo nhiều hơn mình.

Những tổn thương và khác biệt trong cách nhìn nhận khiến mối quan hệ mẹ con ngày càng căng thẳng. Sau một biến cố, Mây dần nhận ra những điều mình từng hiểu sai về mẹ và tình yêu mà bà dành cho các con. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 11/11/2026.

Ma Ran Đô xác nhận góp mặt trong Ngày Con Còn Mẹ.

Thông qua một số hình ảnh được hé lộ, nhiều khán giả đặt nghi vấn Ma Ran Đô có thể đảm nhận vai bạn trai của Phương Anh Đào trong phim. Tuy nhiên, ê-kíp Ngày Con Còn Mẹ hiện chưa công bố chính thức thông tin về nhân vật của nam diễn viên. Sự xuất hiện của Ma Ran Đô bên cạnh Phương Anh Đào vì thế trở thành một trong những chi tiết được khán giả đặc biệt quan tâm.

Trước khi góp mặt trong dự án mới, Ma Ran Đô đã có một năm 2025 đáng nhớ khi liên tiếp xuất hiện trong ba bộ phim điện ảnh có doanh thu vượt mốc 200 tỷ đồng gồm Nụ hôn bạc tỷ, Tử chiến trên không và Truy tìm Long Diên Hương.

Trong Nụ hôn bạc tỷ, Ma Ran Đô đảm nhận vai Tú, một thiếu gia có vẻ ngoài nổi bật, đào hoa và kiêu ngạo. Đây cũng là vai diễn điện ảnh đầu tay của nam diễn viên. Tác phẩm sau đó đạt doanh thu hơn 212 tỷ đồng, đưa Ma Ran Đô trở thành gương mặt trẻ được săn đón trên màn ảnh rộng.

Tiếp đó, nam diễn viên hóa thân thành Sơn, một cảnh vệ trên chuyến bay trong Tử chiến trên không. Nhân vật trực tiếp đối đầu với nhóm không tặc trong nhiều phân cảnh hành động. Bộ phim đạt khoảng 252 tỷ đồng doanh thu phòng vé.

Ma Ran Đô trong Nụ hôn bạc tỷ.

Đến Truy tìm Long Diên Hương, Ma Ran Đô đảm nhận vai Tuấn, em trai của Tâm (Quang Tuấn). Tuấn là chàng trai làng chài bị cuốn vào cuộc truy tìm báu vật cùng anh trai. Bộ phim tiếp tục ghi nhận doanh thu khoảng 206 tỷ đồng.

Năm 2026, Ma Ran Đô tiếp tục duy trì lịch trình dày đặc với nhiều dự án điện ảnh. Ngoài Ngày Con Còn Mẹ, anh còn góp mặt trong Án Mạng Xém Hoàn Hảo và Trại Giam Hạnh Phúc. Trong Án Mạng Xém Hoàn Hảo, anh vào vai Khang, bạn trai của Trinh (DJ Mie), đồng thời trở thành một trong những nhân vật nằm trong vòng nghi vấn của vụ án. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 9/10.

Với Trại Giam Hạnh Phúc, Ma Ran Đô đảm nhận vai Tú, một cán bộ quản giáo nghiêm khắc và nguyên tắc. Bộ phim có sự tham gia của Tuấn Trần, Lương Thế Thành cùng nhiều diễn viên khác và dự kiến ra rạp vào tháng 11/2026.