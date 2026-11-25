Mới đây, Lan Phương và Doãn Quốc Đam tiếp tục nhận được sự quan tâm khi cùng chuẩn bị trở lại màn ảnh rộng với hai dự án điện ảnh ra mắt vào thời điểm cuối năm 2026 và đầu năm 2027. Đáng chú ý, hai tác phẩm có lịch khởi chiếu chỉ cách nhau một tuần, đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp của bộ đôi từng khiến khán giả yêu thích trên sóng truyền hình giờ vàng.

Ba năm trước, Lan Phương và Doãn Quốc Đam từng tạo nên cơn sốt với vai vợ chồng Hà và Thành trong Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình. Nếu Lan Phương gây ấn tượng bằng hình tượng người vợ hoạt ngôn, nóng tính nhưng giàu tình cảm thì Doãn Quốc Đam lại ghi điểm với vai người chồng hiền lành, thường xuyên nhường nhịn vợ.

Lan Phương và Doãn Quốc Đam từng gây sốt màn ảnh nhỏ với vai vợ chồng Hà – Thành trong Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình.

Sự tung hứng tự nhiên giúp cả hai trở thành một trong những cặp đôi đáng nhớ của phim truyền hình Việt năm 2023. Đến năm 2025, Lan Phương và Doãn Quốc Đam tiếp tục tái hợp trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, nhưng lần này lại hóa thân thành hai nhân vật vướng vào mối quan hệ ngoài luồng gây tranh cãi.

Từ cặp vợ chồng hài hước đến những nhân vật có tâm lý phức tạp, Lan Phương và Doãn Quốc Đam chứng minh khả năng biến hóa đa dạng. Tuy nhiên, điều khiến khán giả chú ý hơn cả chính là gia tài điện ảnh mà hai diễn viên đã tích lũy trước khi cùng đón nhận những dự án mới.

Ở tuổi 43, Lan Phương sở hữu bảng thành tích phòng vé đáng nể với tổng doanh thu các tác phẩm từng tham gia vượt 1.200 tỷ đồng. Trong đó, Bố Già của Trấn Thành là dấu mốc nổi bật khi thu về hơn 427 tỷ đồng. Lan Phương đảm nhận vai thím Ánh, người phụ nữ thực dụng, đanh đá nhưng mang nhiều nét tính cách gần gũi với đời sống.

Lan Phương sở hữu gia tài điện ảnh ấn tượng với tổng doanh thu các tác phẩm từng tham gia vượt 1.200 tỷ đồng.

Sau thành công của Bố Già, Lan Phương tiếp tục mở rộng hình ảnh bằng những vai diễn mang màu sắc kinh dị. Trong Kẻ Ăn Hồn, cô hóa thân thành Thập Nương, người phụ nữ bị ám ảnh bởi quá khứ và lòng thù hận. Vai diễn giúp nữ diễn viên thể hiện khả năng biến đổi tâm lý cùng những biểu cảm ma mị.

Đến năm 2026, Lan Phương tiếp tục góp mặt trong Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, tác phẩm vượt mốc 200 tỷ đồng doanh thu. Với vai Sáy, nữ diễn viên gây ấn tượng bằng những phân cảnh kinh dị đòi hỏi khả năng kiểm soát hình thể, ánh mắt và cảm xúc.

Ngoài ra, Lan Phương còn từng tham gia nhiều bộ phim như Cô Dâu Đại Chiến 2, Tháng Năm Rực Rỡ, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua và Tử Chiến Trên Không. Sự đa dạng về thể loại giúp Lan Phương trở thành một trong những gương mặt quen thuộc ở cả truyền hình lẫn điện ảnh.

Từ phim tình cảm, hài đến kinh dị, Lan Phương không ngừng làm mới hình ảnh bằng những vai diễn đa dạng.

Trong khi đó, Doãn Quốc Đam cũng sở hữu thành tích phòng vé đáng chú ý với tổng doanh thu các dự án điện ảnh từng góp mặt vượt 350 tỷ đồng. Sau nhiều năm gắn bó với màn ảnh nhỏ, nam diễn viên bắt đầu tạo dấu ấn rõ nét hơn tại thị trường điện ảnh phía Nam.

Đặc biệt, Truy Tìm Long Diên Hương trở thành bước ngoặt khi đạt doanh thu hơn 206 tỷ đồng. Trong phim, Doãn Quốc Đam đảm nhận vai Cường Liều, một đại ca giang hồ có tính cách nguy hiểm nhưng cũng mang đến những tình huống hài hước.

Doãn Quốc Đam từng bước khẳng định dấu ấn tại phòng vé với tổng doanh thu các phim tham gia vượt 350 tỷ đồng.

Tiếp đó, Quỷ Nhập Tràng 2 thu về khoảng 134 tỷ đồng, giúp Doãn Quốc Đam tiếp tục góp mặt trong một dự án ăn khách. Với Trùm Sò, nam diễn viên thử sức cùng màu sắc hài dân gian, thể hiện sự linh hoạt sau những vai diễn gai góc quen thuộc.

Sau những thành tích này, Lan Phương và Doãn Quốc Đam đang đứng trước hai thử thách điện ảnh mới. Lan Phương sẽ trở lại với Huyết Thống, dự kiến khởi chiếu ngày 25/12/2026. Trong phim, cô đảm nhận vai Thương, người vợ của bác sĩ Tâm do Quách Ngọc Ngoan thủ vai.

Từng là cặp vợ chồng ăn ý trên sóng VTV, Lan Phương và Doãn Quốc Đam nay chuẩn bị có màn so tài tại phòng vé với hai dự án riêng.

Nhân vật của Lan Phương phải đối diện với hàng loạt biến cố kinh hoàng khi con gái bị một thế lực siêu nhiên đe dọa. Để thể hiện nỗi đau và bản năng bảo vệ con của người mẹ, Lan Phương từng tiết lộ đã sử dụng những cảm xúc thật từ cuộc sống của mình.

Chỉ một tuần sau, ngày 1/1/2027, Doãn Quốc Đam dự kiến tái xuất với Trên Con Đường Mới, bộ phim hành động của đạo diễn Trần Bảo Sơn. Tác phẩm khai thác thế giới ngầm cờ bạc trực tuyến, những cuộc đối đầu nguy hiểm cùng các mối quan hệ gia đình phức tạp.

Hai hướng đi khác nhau nhưng cùng mở ra những kỳ vọng đáng chú ý cho bộ đôi từng gây sốt trên sóng VTV.

Sau ba năm kể từ lần đầu đóng cặp, Lan Phương và Doãn Quốc Đam đang có cơ hội tiếp tục khẳng định vị trí trên màn ảnh rộng.