Tài sản của Hồng Đào trước khi bị Hữu Châu công khai đòi nợ

Mới đây, Hữu Châu bất ngờ công khai đòi nợ Hồng Đào 500 triệu đồng. Nam nghệ sĩ gọi đồng nghiệp bằng tên nhân vật bà Mũi trong Lên Hương và hài hước nhắc đến khoản tiền này trên mạng xã hội. Thực chất, đây là màn tương tác mang màu sắc vui vẻ giữa hai nghệ sĩ trong quá trình quảng bá cho bộ phim Lên Hương đang chiếu rạp.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi Hữu Châu và Hồng Đào vốn là những người bạn, đồng nghiệp thân thiết nhiều năm. Tuy nhiên, trong Lên Hương, cả hai lại đang vào vai hai nhân vật có mối quan hệ nhiều mâu thuẫn. Nhưng phía sau màn đòi nợ ấy, Hồng Đào đang sở hữu một tài sản phòng vé không nhỏ với hàng loạt tác phẩm từng tạo được dấu ấn tại rạp.

Trước màn đòi nợ 500 triệu đồng từ Hữu Châu, Hồng Đào đã sở hữu tài sản phòng vé đáng chú ý.

Trong hành trình điện ảnh, Mai là cột mốc nổi bật nhất của Hồng Đào. Nữ nghệ sĩ đảm nhận vai bà Đào trong bộ phim do Trấn Thành đạo diễn. Tác phẩm đạt hơn 500 tỷ đồng doanh thu, trở thành một trong những phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử. Với Hồng Đào, Mai không chỉ mang đến một con số phòng vé lớn mà còn giúp chị tiếp tục tạo dấu ấn với thế hệ khán giả trẻ.

Trước Mai, Hồng Đào đã góp mặt trong Cua Lại Vợ Bầu, bộ phim đạt gần 200 tỷ đồng. Đây cũng là một trong những tác phẩm đánh dấu sự hiện diện đáng chú ý của nữ nghệ sĩ trên màn ảnh rộng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật ở sân khấu và hải ngoại.

Hồng Đào đang sở hữu một tài sản phòng vé không nhỏ với hàng loạt tác phẩm tạo được nhiều dấu ấn tại rạp.

Sau đó, Hồng Đào liên tục xuất hiện trong các dự án điện ảnh với màu sắc đa dạng. Thưa Mẹ Con Đi, Ngôi Nhà Bươm Bướm, Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng, Chị Dâu, Mang Mẹ Đi Bỏ, Chốt Đơn! và Cục Vàng Của Ngoại lần lượt bổ sung vào danh sách phim của nữ nghệ sĩ. Trong đó, Chị Dâu vượt 100 tỷ đồng, còn Cục Vàng Của Ngoại đạt hơn 80 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý là Hồng Đào không bị đóng khung trong một dạng vai. Chị có thể đảm nhận những nhân vật đời thường, giàu cảm xúc như trong Mai hay Cục Vàng Của Ngoại, đồng thời thử sức với màu sắc tâm lý, bí ẩn trong Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng. Sự đa dạng về vai diễn giúp hành trình điện ảnh của nữ nghệ sĩ không chỉ được nhắc đến bằng doanh thu.

Đến Lên Hương, Hồng Đào tiếp tục có thêm một dự án đáng chú ý. Chị vào vai bà Mũi, chủ một trại hòm, trong khi Hữu Châu đảm nhận ông Năm, anh chồng của nhân vật này. Hai người thường xuyên có những màn đối đầu trên màn ảnh, tạo nên nhiều tình huống vừa căng thẳng vừa hài hước.

Sau những ngày đầu ra rạp, Lên Hương hiện đạt gần 70 tỷ đồng doanh thu. Con số này tiếp tục được cộng vào tài sản phòng vé của Hồng Đào, đồng thời nối dài chuỗi tác phẩm có doanh thu đáng chú ý mà nữ nghệ sĩ góp mặt trong những năm gần đây.

Hồng Đào vẫn đang nối dài chuỗi thành tích của mình khi tiếp tục góp mặt trong Lên Hương.

Đáng nói, Hữu Châu cũng từng đồng hành cùng Hồng Đào trong Cua Lại Vợ Bầu và Cục Vàng Của Ngoại trước khi cả hai tái hợp ở Lên Hương. Vì thế, màn đòi nợ 500 triệu đồng không chỉ tạo tiếng cười trong quá trình quảng bá phim mà còn khiến lần xuất hiện chung mới nhất của hai nghệ sĩ được chú ý hơn.

Từ Mai hơn 500 tỷ đồng, Cua Lại Vợ Bầu gần 200 tỷ đồng, Chị Dâu hơn 100 tỷ đồng, Cục Vàng Của Ngoại hơn 80 tỷ đồng đến Lên Hương đang tiến sát 70 tỷ đồng, Hồng Đào tiếp tục bổ sung những con số đáng chú ý vào tài sản phòng vé. Ở tuổi ngoài 60, nữ nghệ sĩ vẫn duy trì sức xuất hiện trên màn ảnh rộng qua những vai diễn có màu sắc khác nhau.