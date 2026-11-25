Mới đây, Thắm Bebe chính thức lên tiếng xác nhận đã chia tay diễn viên Hoàng Anh sau gần 6 năm gắn bó. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, đặc biệt khi cả hai từng có khoảng thời gian đồng hành tại Mỹ. Hiện tại, Hoàng Anh vẫn chưa đưa ra phản hồi về chuyện tình cảm này.

Thắm Bebe xác nhận chia tay Hoàng Anh.

Trước khi sang nước ngoài sống và có mối quan hệ tình cảm với Thắm Bebe, Hoàng Anh từng là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Việt. Sở hữu ngoại hình sáng, chiều cao nổi bật cùng lối diễn xuất tự nhiên, nam diễn viên sinh năm 1986 ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình. Trong đó, những vai diễn từng làm nên tên tuổi chính là "tài sản" đáng nhớ trong sự nghiệp nghệ thuật của anh.

Nhắc đến Hoàng Anh, khán giả thường nhắc ngay đến vai Công trong bộ phim truyền hình đình đám Gạo Nếp Gạo Tẻ phát sóng năm 2018. Đây cũng được xem là một trong những vai diễn nổi bật nhất sự nghiệp của nam diễn viên.

Trong phim, Hoàng Anh vào vai người chồng nhu nhược, ham vật chất, phản bội vợ con nhưng sau đó có sự thay đổi. Dù Công là nhân vật khiến nhiều khán giả bức xúc, vai diễn này lại góp phần đưa tên tuổi Hoàng Anh đến gần hơn với công chúng.

Hoàng Anh từng thành công với vai diễn trong phim Gạo Nếp Gạo Tẻ. Đây được xem là "tài sản" đắt giá của nam diễn viên trong hành trình hoạt động nghệ thuật.

Ngoài ra, Hoàng Anh từng được yêu thích khi đảm nhận vai Chí trong phim Cô Thắm Về Làng. Với tính cách dí dỏm, hài hước và có phần tinh nghịch, nhân vật Chí tạo được thiện cảm với người xem. Khả năng thể hiện tự nhiên giúp Hoàng Anh trở thành một trong những diễn viên hiếm hoi được đạo diễn mời tham gia cả 3 phần của bộ phim.

Hoàng Anh cũng gắn liền với phim Cô Thắm Về Làng.

Một dấu mốc khác trong sự nghiệp của Hoàng Anh là vai Tùng trong phim KTX do đạo diễn Châu Huế thực hiện. Khi còn là sinh viên năm thứ hai của trường Sân khấu Điện ảnh, anh đã có cơ hội đảm nhận vai chính. Nhân vật Tùng là chàng trai vui tính, có vẻ ngoài to lớn nhưng lại thích làm nũng với bà ngoại. Hoàng Anh gây thiện cảm nhờ cách thể hiện hồn nhiên, đáng yêu.

Bên cạnh đó, Hoàng Anh còn từng được khán giả yêu mến qua vai Lượm trong Vua Sân Cỏ. Anh hóa thân thành chàng trai miền quê thật thà, có năng khiếu bóng đá. Đây cũng là dạng vai khá phù hợp với nam diễn viên bởi từ nhỏ, anh từng được tuyển chọn vào đội bóng của huyện và có hiểu biết về các kỹ thuật chơi bóng.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp gặt hái nhiều thành tích đáng kể, Hoàng Anh quyết định tạm dừng hoạt động nghệ thuật để sang nước ngoài định cư cùng gia đình. Lựa chọn này từng khiến nhiều khán giả tiếc nuối bởi anh đang có vị trí nhất định trên màn ảnh nhỏ tại Việt Nam. Những bộ phim từng tham gia vì thế trở thành dấu ấn đáng nhớ trong chặng đường làm nghề của nam diễn viên trước khi rời xa showbiz Việt.