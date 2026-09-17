Tài sản của Doãn Quốc Đam trước khi Nam tiến

Doãn Quốc Đam là gương mặt quen thuộc của màn ảnh truyền hình phía Bắc, được biết đến qua nhiều vai diễn gai góc, cá tính và có chiều sâu tâm lý. Anh từng ghi dấu qua Quỳnh búp bê, Mê cung, Phố trong làng cùng nhiều tác phẩm truyền hình giờ vàng khác. Thay vì theo đuổi hình mẫu nam chính quen thuộc, nam diễn viên thường lựa chọn những nhân vật có tính cách phức tạp và tạo dấu ấn riêng qua cách thể hiện.

Sau nhiều năm gắn bó với phim truyền hình phía Bắc, Doãn Quốc Đam từng bước mở rộng sang lĩnh vực điện ảnh. Trước khi quyết định Nam tiến, anh đã có cơ hội trải nghiệm nhiều dạng vai khác nhau trên màn ảnh rộng, trong đó có cả vai phụ và vai nam chính.

Doãn Quốc Đam là gương mặt quen thuộc của màn ảnh truyền hình phía Bắc.

Năm 2020, Doãn Quốc Đam lần đầu góp mặt trong một dự án điện ảnh với Cuốc xe nửa đêm. Anh đảm nhận vai Lực, một đàn em của ông trùm. Nhân vật thuộc tuyến phụ, có tính cách nhẹ nhàng, ga-lăng và vui tính nhưng ẩn chứa nhiều bí mật. Lực cũng là người góp phần tác hợp cho cặp đôi chính Sỹ - Thư.

Ba năm sau, Doãn Quốc Đam có bước tiến mới trên màn ảnh rộng khi đảm nhận vai Văn Dân trong Đào, phở và piano. Nhân vật là một chiến sĩ tự vệ trẻ tham gia chiến đấu trong những ngày Hà Nội kháng chiến cuối năm 1946, đầu năm 1947. Văn Dân có tình cảm với Thục Hương (Cao Thị Thùy Linh), một tiểu thư đam mê piano.

Với Đào, phở và piano, Doãn Quốc Đam lần đầu đảm nhận vai nam chính điện ảnh. Từ một diễn viên quen thuộc với khán giả truyền hình, anh từng bước mở rộng dấu ấn sang màn ảnh rộng thông qua những dạng nhân vật có màu sắc khác nhau.

Doãn Quốc Đam đóng cặp với Thùy Linh trong Đào, phở và piano.

Những trải nghiệm này trở thành nền tảng để Doãn Quốc Đam tiếp tục tìm kiếm cơ hội mới trong điện ảnh. Cuối năm 2025, anh lần đầu Nam tiến để tham gia Truy tìm Long Diên Hương, đánh dấu một hướng đi mới trong hành trình diễn xuất.

Trong phim, Doãn Quốc Đam vào vai Cường "Liều", một đại ca giang hồ và là nhân vật phản diện. Anh xuất hiện với tạo hình bụi bặm, làn da rám nắng, tóc rối và gương mặt lấm lem. Nhân vật được xây dựng với những phân đoạn đối đầu bên cạnh các tình huống hài hước, giúp vai diễn có nhiều sắc thái thể hiện cảm xúc.

Kết thúc hành trình phòng vé, Truy tìm Long Diên Hương đạt doanh thu 206 tỷ đồng. Thành tích của tác phẩm giúp lần Nam tiến đầu tiên của Doãn Quốc Đam có thêm một dấu ấn đáng tự hào, sau chặng đường anh đã tích lũy qua phim truyền hình và điện ảnh ở phía Bắc.

Doãn Quốc Đam vào vai Cường "Liều".

Nhìn lại trước khi Nam tiến, "tài sản" của Doãn Quốc Đam không chỉ nằm ở số lượng vai diễn mà còn ở quá trình thử sức với nhiều dạng nhân vật. Từ Lực trong Cuốc xe nửa đêm, Văn Dân trong Đào, phở và piano đến Cường "Liều" trong Truy tìm Long Diên Hương, nam diễn viên từng bước mở rộng màu sắc diễn xuất trên màn ảnh rộng.