Tài sản của diễn viên Nam Thư trước khi về quê bán tạp hoá

Mới đây, diễn viên Nam Thư đăng tải hình ảnh và video ghi lại hành trình trải nghiệm công việc bán tạp hóa ở quê. Kèm theo những khoảnh khắc đời thường, cô viết: “Nay bán ế hả? Không nha, tại học sinh chưa tan trường!”. Câu nói hài hước nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi hình ảnh nữ diễn viên trực tiếp đứng bán hàng khác hẳn vẻ quen thuộc trên sân khấu và màn ảnh.

Trong dự án Nghề Của Mẹ, diễn viên Nam Thư không chỉ đứng sau quầy hàng mà còn thử sức với nhiều công việc khác như tính tiền, phục vụ khách, róc mía và ép nước mía. Những nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản lại mang đến cho cô không ít tình huống dở khóc dở cười. Nữ diễn viên thậm chí còn hài hước thừa nhận có lúc tính toán đến mức “lỗ vốn nhẹ”.

Nam Thư trải nghiệm công việc bán tạp hóa ở quê. Ảnh: FBNV

Hình ảnh diễn viên Nam Thư bán tạp hóa vì thế nhanh chóng được khán giả quan tâm. Tuy nhiên, đây là hoạt động trải nghiệm nằm trong mini documentary Nghề Của Mẹ, không phải thông tin cho thấy cô chính thức rời TP.HCM để chuyển sang kinh doanh tạp hóa. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên đang thử nghiệm thêm những nội dung đời thường và gần gũi với khán giả.

Ở thời điểm hiện tại, diễn viên Nam Thư có xu hướng dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống cá nhân. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, đi chơi, làm vườn, chăm sóc cây cối hoặc gặp gỡ người thân, bạn bè. So với giai đoạn thường xuyên xuất hiện trên các chương trình giải trí, hình ảnh hiện tại của nữ diễn viên có phần kín tiếng hơn.

Dù hoạt động màn ảnh có khoảng lặng, diễn viên Nam Thư vẫn duy trì công việc nghệ thuật theo những hướng khác nhau. Trước khi được khán giả biết đến rộng rãi qua điện ảnh, cô có thời gian dài gắn bó với sân khấu, sau đó mở rộng sang truyền hình, web-drama và sản xuất nội dung.

Nếu xét riêng “tài sản” phim ảnh, diễn viên Nam Thư từng góp mặt trong nhiều phim rạp đáng chú ý. Một trong những tác phẩm sớm là Lật Mặt, bộ phim ra mắt năm 2015 và mở đầu cho thương hiệu điện ảnh của Lý Hải. Tác phẩm này đạt khoảng 70 tỷ đồng doanh thu phòng vé.

Sau đó, diễn viên Nam Thư tham gia Taxi, Em Tên Gì?, phim có Trường Giang và Angela Phương Trinh đóng chính. Tác phẩm đạt khoảng 30 tỷ đồng doanh thu. Đây cũng là một trong những phim giúp nữ diễn viên tiếp tục duy trì sự hiện diện trên màn ảnh rộng sau thời gian hoạt động tại sân khấu và truyền hình.

Diễn viên Nam Thư.

Một dấu mốc khác là Khi Ta Hai Lăm. Tuy nhiên, xét về phòng vé, bộ phim không tạo được doanh thu cao khi chỉ thu khoảng 3 tỷ đồng trong giai đoạn thống kê năm 2023. Diễn viên Nam Thư tham gia tác phẩm với vai trò diễn viên bên cạnh dàn cast gồm Midu, Lãnh Thanh, Tú Vi và nhiều gương mặt khác.

Bước sang Quỷ Cẩu, hành trình điện ảnh của diễn viên Nam Thư có thêm một cột mốc đáng chú ý. Bộ phim kinh dị ra mắt cuối năm 2023 đạt khoảng 108-109 tỷ đồng doanh thu phòng vé. Đây hiện là tác phẩm có doanh thu nổi bật nhất của nữ diễn viên.

Ngoài các tác phẩm trên, diễn viên Nam Thư còn xuất hiện trong Chí Phèo Ngoại Truyện và một số dự án điện ảnh khác. Nếu tính những bộ phim nổi bật có số liệu được công bố, tổng doanh thu phòng vé của các tác phẩm này vượt 200 tỷ đồng. Đây là tổng doanh thu của các bộ phim, hoàn toàn không phải số tiền mà nữ diễn viên sở hữu hay thu nhập cá nhân.

Sau dấu ấn của Quỷ Cẩu, diễn viên Nam Thư chưa có thêm phim điện ảnh mới. Thay vào đó, nữ diễn viên tiếp tục xuất hiện trong các hoạt động giải trí, sản xuất nội dung và những dự án mang màu sắc đời thường như Nghề Của Mẹ.

Ở thời điểm hiện tại, diễn viên Nam Thư vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật và sản xuất nội dung, đồng thời dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống đời thường. Hành trình về quê bán tạp hóa trong Nghề Của Mẹ vì thế được xem là một trải nghiệm mới, trong khi chặng đường phim ảnh với những tác phẩm từng ghi dấu tại phòng vé vẫn là một phần đáng chú ý trong sự nghiệp của nữ diễn viên.