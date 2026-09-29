Tài sản chung của Phương Oanh và Doãn Quốc Đam

Phương Oanh và Doãn Quốc Đam đều là những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Nếu mỗi người đã có dấu ấn riêng qua nhiều bộ phim truyền hình, thì khi cùng góp mặt trong một khung hình, cả hai cũng tạo nên một tài sản nghệ thuật chung đáng chú ý với 3 lần hợp tác trong những tác phẩm có màu sắc và câu chuyện khác nhau.

Lần đầu Phương Oanh và Doãn Quốc Đam đóng chung là Lặng Yên Dưới Vực Sâu vào năm 2017. Phương Oanh đảm nhận vai Súa, trong khi Doãn Quốc Đam vào vai Phống. Bộ phim khai thác cuộc sống của đồng bào vùng cao cùng những câu chuyện tình yêu, hôn nhân nhiều biến cố. Súa và Phống có mối quan hệ đầy éo le, qua đó tạo cơ hội để cả hai diễn viên thể hiện những nhân vật có diễn biến tâm lý phức tạp.

Phương Oanh và Doãn Quốc Đam là cặp đôi để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả phim giờ vàng.

Một năm sau, họ tiếp tục tái hợp trong Quỳnh Búp Bê. Phương Oanh vào vai Quỳnh, còn Doãn Quốc Đam đảm nhận Cảnh. Đây là lần hợp tác để lại dấu ấn rõ nét trong lòng khán giả khi Cảnh trở thành nhân vật có vị trí đặc biệt trong hành trình của Quỳnh. Mối quan hệ giữa hai nhân vật không đi theo một câu chuyện tình đơn giản mà được đặt giữa những hoàn cảnh khắc nghiệt, khiến mỗi lần xuất hiện cùng nhau đều mang nhiều cảm xúc.

Sau Quỳnh Búp Bê, Phương Oanh và Doãn Quốc Đam còn cùng góp mặt trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, đánh dấu lần tái hợp đáng chú ý tiếp theo của hai diễn viên.

Lần đầu Phương Oanh và Doãn Quốc Đam đóng chung là Lặng Yên Dưới Vực Sâu vào năm 2017.

Trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, Phương Oanh vào vai Mỹ Anh, còn Doãn Quốc Đam đảm nhận Đăng - chồng của cô. Khác với hai lần trước, lần này họ trực tiếp hóa thân thành một cặp vợ chồng trong cuộc sống đời thường. Đăng là người có tài, có chí tiến thủ nhưng có cái tôi lớn, trong khi Mỹ Anh là người phụ nữ từng lui về hậu phương để hỗ trợ chồng phát triển sự nghiệp. Những khác biệt trong tính cách và lựa chọn sống dần tạo ra khoảng cách giữa hai người.

Điểm đáng chú ý nằm ở sự thay đổi trong cách xây dựng mối quan hệ giữa hai diễn viên. Nếu Súa và Phống trong Lặng Yên Dưới Vực Sâu bị cuốn vào hoàn cảnh khắc nghiệt, Quỳnh và Cảnh trong Quỳnh Búp Bê để lại nhiều day dứt, thì Mỹ Anh và Đăng lại bắt đầu bằng một cuộc hôn nhân tưởng như bình thường. Chính vì vậy, Phương Oanh và Doãn Quốc Đam phải thể hiện nhiều trạng thái đời thường hơn, từ sự gắn bó của vợ chồng đến những bất đồng và tổn thương trong hôn nhân.

Màn tái hợp gần nhất của Phương Oanh và Doãn Quốc Đam là Gió Ngang Khoảng Trời Xanh.

Màn tái hợp này cũng đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Phương Oanh sau khoảng 4 năm. Nữ diễn viên từng cho biết cô cảm thấy an tâm khi biết Doãn Quốc Đam là bạn diễn, bởi cả hai đã quá hiểu cách làm việc của nhau. Với Doãn Quốc Đam, việc đóng vai chồng của Phương Oanh cũng không tạo ra rào cản bởi anh cho rằng đây là đặc thù của công việc diễn xuất.

Thực tế trên màn ảnh cho thấy sự ăn ý của cả hai tiếp tục được duy trì. Trong những phân đoạn căng thẳng của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, Phương Oanh và Doãn Quốc Đam phải cùng đẩy cảm xúc của nhân vật lên cao.

Từ những vai diễn có số phận nhiều biến cố đến một cặp vợ chồng hiện đại, 3 lần đứng chung màn ảnh đã trở thành dấu ấn riêng trong hành trình diễn xuất của Phương Oanh và Doãn Quốc Đam. Mỗi tác phẩm lại đặt họ vào một mối quan hệ khác, qua đó tạo nên một tài sản nghệ thuật chung đáng nhớ của hai diễn viên trên màn ảnh nhỏ.