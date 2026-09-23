Tài sản chung của Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh

Kiều Minh Tuấn sinh năm 1988, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và bắt đầu sự nghiệp từ sân khấu. Những năm đầu theo nghề, nam diễn viên trải qua không ít khó khăn trước khi dần được biết đến qua các vai diễn điện ảnh. Bụi đời Chợ Lớn, Scandal 2: Hào quang trở lại là những tác phẩm giúp anh tích lũy kinh nghiệm, trước khi Em chưa 18 trở thành bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.

Vai Hoàng trong Em chưa 18 đưa Kiều Minh Tuấn đến gần hơn với khán giả đại chúng và mở ra giai đoạn hoạt động nổi bật tại phòng vé. Sau đó, anh tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án như Nắng, Tiệc trăng máu, Kẻ Ẩn Danh... Điểm đáng chú ý ở nam diễn viên là khả năng chuyển đổi giữa những nhân vật hài hước, gai góc và giàu cảm xúc. Ở đời thường, Kiều Minh Tuấn ngày càng kín tiếng, hạn chế chia sẻ chuyện riêng và dành nhiều sự tập trung cho công việc.

Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh từng đóng cặp trong Duyên Ma. Ảnh: FBNV

Trong khi đó, Ngọc Trinh bước vào nghệ thuật từ vai trò người mẫu rồi mở rộng sang điện ảnh. Cô lần đầu đảm nhận vai chính trong Vòng Eo 56, tác phẩm lấy cảm hứng từ chính cuộc đời mình. Sau đó, Ngọc Trinh tiếp tục tham gia Vu Quy Đại Náo, Duyên Ma, Chị Chị Em Em 2 và Chị Dâu. So với công việc người mẫu, diễn xuất là lĩnh vực Ngọc Trinh phải dành nhiều thời gian để chứng minh bản thân hơn.

Hành trình trên màn ảnh của Ngọc Trinh có sự thay đổi qua từng giai đoạn. Cô từng thừa nhận diễn xuất là điểm yếu của mình và tiếp tục thử sức với những nhân vật có màu sắc khác nhau. Đến Chị Dâu, nữ diễn viên có cơ hội khai thác hình ảnh nhiều lớp hơn thông qua nhân vật Út Như. Sau những biến động trong cuộc sống, Ngọc Trinh cũng dần trở lại hoạt động nghệ thuật đều đặn và thử sức với những hình tượng mới.

Mối liên hệ đáng chú ý giữa hai người bắt đầu từ Chị Mẹ Học Yêu 2. Sau lần hợp tác này, Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh tiếp tục trở thành cặp đôi chính trong Duyên Ma, bộ phim điện ảnh ra mắt năm 2022. Ngọc Trinh vào vai Ngọc, cô gái có khả năng nhìn thấy người đã khuất, còn Kiều Minh Tuấn đảm nhận Minh, một chàng trai qua đời rồi trở thành hồn ma. Bộ phim kết hợp yếu tố hài, tình cảm và tâm linh, khai thác chuyện tình giữa người sống và người đã khuất.

Hai diễn viên từng có màn kết hợp đáng chú ý. Ảnh: FBNV

Duyên Ma là phim điện ảnh duy nhất mà Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh cùng đóng cặp vai chính. Tuy nhiên, tác phẩm không tạo được dấu ấn lớn tại phòng vé khi kết thúc hành trình chiếu rạp với doanh thu hơn 6,7 tỷ đồng, đồng thời nhận nhiều ý kiến trái chiều về nội dung và kỹ xảo.

Điểm giao nhau giữa Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh không chỉ nằm ở những dự án từng thực hiện cùng nhau mà còn ở hành trình tìm kiếm vị trí riêng trên màn ảnh. Nếu Kiều Minh Tuấn mất nhiều năm để đi từ sân khấu, vai phụ đến vị trí diễn viên quen mặt tại phòng vé, Ngọc Trinh cũng trải qua quá trình thử sức và thay đổi trước khi được nhìn nhận nhiều hơn ở vai trò diễn viên. Khác biệt về xuất phát điểm khiến cách tiếp cận nghề nghiệp của hai người không giống nhau, nhưng điện ảnh vẫn là điểm chung giúp họ có cơ hội gặp nhau và tạo nên những dấu mốc đáng nhớ.

Sau Duyên Ma, Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh tiếp tục theo đuổi những hướng đi riêng. Nếu Kiều Minh Tuấn duy trì hoạt động diễn xuất và tìm kiếm sự đa dạng trong các dạng vai, Ngọc Trinh từng bước mở rộng hình ảnh trên màn ảnh sau nhiều năm gắn với nghề người mẫu. Những dự án từng thực hiện cùng nhau vì thế trở thành một phần đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật của cả hai, dù không phải là dấu mốc lớn nhất trong sự nghiệp riêng của mỗi người.