Mới đây, Khả Như thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh đồng ý lời cầu hôn của Huỳnh Phương. Khoảnh khắc ngọt ngào nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là những người đã theo dõi chuyện tình cảm của cặp đôi trong thời gian qua. Trước khi tính đến chuyện xây dựng tổ ấm, cả hai đều có hành trình hoạt động nghệ thuật riêng và sở hữu những tài sản phim ảnh điện ảnh đáng chú ý.

Với Khả Như, nữ diễn viên có hơn 10 năm hoạt động trên màn ảnh rộng, bắt đầu từ bộ phim 49 ngày (2015). Từ những vai diễn đầu tiên, cô dần trở thành gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt, liên tục góp mặt trong nhiều dự án thuộc các thể loại khác nhau.

Khả Như công khai đồng ý lời cầu hôn của Huỳnh Phương. Ảnh: FBNV

Giai đoạn 2016 - 2019, Khả Như xuất hiện trong loạt phim như Cho em gần anh thêm chút nữa, Tía tui là cao thủ, 49 Ngày 2, Vú em tập sự, Hoán đổi, Yêu nữ siêu quậy, Trạng Quỳnh, Pháp sư mù và Cua lại vợ bầu. Không đóng khung bản thân trong một dạng vai, nữ diễn viên thử sức từ hài hước, tình cảm đến kinh dị.

Đáng chú ý, Khả Như từng góp mặt trong nhiều dự án có thành tích phòng vé nổi bật. Trong đó, Cua lại vợ bầu là một trong những phim ăn khách của điện ảnh Việt, còn Nhà bà Nữ và MAI đều tạo nên những cột mốc doanh thu đáng chú ý. Ở các tác phẩm này, cô lần lượt đảm nhận những vai diễn khác nhau, góp phần làm phong phú thêm gia tài điện ảnh.

Những năm tiếp theo, nữ diễn viên tiếp tục tham gia Nắng 3: Lời hứa của cha, Trái tim quái vật, Em là của em, Chuyện ma gần nhà, Live: Phát trực tiếp và Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu. Năm 2025, cô gây chú ý với vai Minh Như trong Quỷ nhập tràng. Đến năm 2026, Khả Như tiếp tục trở lại với Quỷ nhập tràng 2 và Ai thương ai mến. Có thể thấy, sau hơn một thập kỷ, Khả Như đã xây dựng được danh sách phim điện ảnh tương đối đồ sộ, với nhiều dự án có sức ảnh hưởng tại phòng vé.

Khả Như sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ sau hơn 10 năm làm nghề. Ảnh: FBNV

Với Huỳnh Phương, con đường nghệ thuật có phần khác biệt. Nam diễn viên sinh năm 1992 được khán giả biết đến rộng rãi với vai trò thành viên chính thức của FAPTV. Anh là một trong những gương mặt quen thuộc của nhóm hài từng tạo nên sức hút lớn trên YouTube với loạt sản phẩm giải trí, đặc biệt là series Cơm nguội.

Từ nền tảng hài trực tuyến, Huỳnh Phương dần mở rộng hoạt động sang lĩnh vực điện ảnh. Nam diễn viên từng góp mặt trong Ngày mai Mai cưới, Những cô vợ hành động và Dân chơi không sợ con rơi. Đây là những dự án đánh dấu hành trình thử sức của anh trên màn ảnh rộng, bên cạnh công việc sản xuất nội dung cùng FAPTV.

Dù số lượng phim điện ảnh chưa nhiều như Khả Như, Huỳnh Phương vẫn có hướng đi riêng khi duy trì hoạt động ở cả lĩnh vực diễn xuất lẫn sáng tạo nội dung. Việc gắn bó với FAPTV trong nhiều năm cũng giúp anh xây dựng được lượng khán giả riêng trước khi mở rộng sang những dự án phim ảnh.

Huỳnh Phương được biết đến rộng rãi khi là thành viên chủ chốt của FAPTV. Ảnh: FBNV

Hai nghệ sĩ có xuất phát điểm và hành trình phát triển khác nhau, nhưng đều lựa chọn diễn xuất làm một phần quan trọng trong sự nghiệp. Nếu Khả Như sở hữu gia tài điện ảnh dày dặn với nhiều tác phẩm trăm tỷ, Huỳnh Phương lại có nền tảng vững chắc từ một trong những nhóm hài trực tuyến nổi tiếng tại Việt Nam. Trước ngưỡng cửa mới của chuyện tình cảm, sự nghiệp riêng của cả hai cũng là điều khiến khán giả quan tâm.