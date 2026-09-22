Tài sản chung của Cát Tường và Trung Dũng

Cát Tường và Trung Dũng đều là những nghệ sĩ có nhiều năm hoạt động trên màn ảnh Việt. Bên cạnh gia tài phim truyền hình, cả hai cũng từng góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh. Đáng chú ý, ba bộ phim có sự tham gia của hai nghệ sĩ đã lần lượt vượt mốc 100 tỷ đồng, mang về tổng doanh thu hơn 507 tỷ đồng tại phòng vé.

Cát Tường và Trung Dũng thân thiết trong khoảnh khắc đời thường. Ảnh: FBNV

Trong đó, Trung Dũng góp mặt trong hai tác phẩm đạt doanh thu trăm tỷ là Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh và Chị Dâu.

Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh do Lý Hải đạo diễn, phát hành năm 2023, đạt doanh thu chính thức khoảng 273,1 tỷ đồng. Phim xoay quanh nhóm bạn thân cùng những biến cố xảy ra sau khi một người trong nhóm sở hữu tấm vé số trúng giải. Trung Dũng góp mặt trong dàn diễn viên của tác phẩm, bên cạnh Quốc Cường, Huy Khánh, Thanh Thức...

Sau Lật mặt 6, Trung Dũng tiếp tục xuất hiện trong Chị Dâu. Bộ phim do Khương Ngọc đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên gồm Việt Hương, Hồng Đào, Lê Khánh, Đinh Y Nhung, Ngọc Trinh và Trung Dũng. Tác phẩm đạt khoảng 113 tỷ đồng doanh thu phòng vé.

Như vậy, riêng hai bộ phim có Trung Dũng tham gia đã mang về khoảng 386,1 tỷ đồng. Đây cũng là hai tác phẩm điện ảnh có doanh thu nổi bật trong danh sách phim màn ảnh rộng của nam diễn viên.

Trung Dũng sở hữu 2 tác phẩm điện ảnh hơn trăm tỷ. Ảnh: FBNV

Về phía Cát Tường, nữ nghệ sĩ có một tác phẩm vượt mốc 100 tỷ đồng là Siêu lừa gặp siêu lầy. Bộ phim do Võ Thanh Hòa đạo diễn, có sự tham gia của Anh Tú, Mạc Văn Khoa, Ngọc Phước và Cát Tường. Tác phẩm ra mắt năm 2023 và đạt khoảng 121 tỷ đồng tại phòng vé.

Cộng doanh thu của Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, Chị Dâu và Siêu lừa gặp siêu lầy, tổng con số đạt khoảng 507,1 tỷ đồng.

Tất nhiên, đây là tổng doanh thu phòng vé của các bộ phim có sự góp mặt của hai nghệ sĩ, không phải số tiền Cát Tường và Trung Dũng trực tiếp nhận được. Doanh thu điện ảnh còn được phân chia giữa nhiều bên liên quan đến quá trình sản xuất, phát hành và chiếu phim.

Cát Tường góp mặt trong tác phẩm trăm tỷ khi tái xuât smafn ảnh rộng. Ảnh: FBNV

Ngoài ba tác phẩm kể trên, cả Cát Tường và Trung Dũng đều sở hữu thêm nhiều phim điện ảnh khác trong sự nghiệp. Trung Dũng từng tham gia Thung lũng hoang vắng, Gái nhảy, Võ lâm truyền kỳ, Lạc giới... Trong khi đó, Cát Tường góp mặt trong Nhà có 5 nàng tiên và Tía tui là cao thủ.

Những tác phẩm này không được cộng vào con số 507,1 tỷ đồng trong bài viết, bởi trọng tâm là ba phim đã vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng. Con số hơn 507 tỷ đồng vì thế có thể xem là một dấu mốc đáng chú ý khi nhìn vào thành tích phòng vé của hai nghệ sĩ trên màn ảnh rộng.