Biến động nhân sự cấp cao kéo giá trị cổ phiếu và tài sản sụt giảm mạnh

Theo thông tin công bố từ truyền thông Mỹ, chuỗi biến động tại Tập đoàn Nvidia khởi phát từ ngày 8/11/2026 theo giờ địa phương, khi Hội đồng quản trị doanh nghiệp thông báo tiến hành rà soát nội bộ về các yếu tố liên quan đến an ninh sau khi tờ New York Times đăng tải thông tin đề cập đến mối quan hệ cá nhân của ông Jensen Huang.

Phản hồi trước các thông tin được nêu, ông Jensen Huang đã gửi thư xác nhận có mối quan hệ ngoài hôn nhân, bày tỏ sự hối tiếc với gia đình, cam kết hợp tác phục vụ quá trình rà soát nội bộ và khẳng định nỗ lực củng cố niềm tin với cổ đông cùng nhân viên. Trong phiên giao dịch ngày 9/11, cổ phiếu Nvidia giảm hơn 7%. Theo trang tin công nghệ TechCrunch, ông Huang đã hủy một số lịch trình diễn thuyết dự kiến trong tuần gồm Hội nghị Thượng đỉnh ElevenLabs và Diễn đàn CEO Anthropic. Một ngày sau đó, đà giảm của cổ phiếu khiến ông tạm rời khỏi danh sách 10 người giàu nhất thế giới theo thống kê của Forbes.

Đến ngày 12/11, Nvidia ra thông báo ông Jensen Huang từ nhiệm chức danh Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc điều hành (CEO) và rút khỏi Hội đồng quản trị. Tập đoàn lập tức bổ nhiệm Giám đốc Tài chính Colette Kress giữ vai trò CEO tạm quyền và ông Harvey C. Jones đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. Cùng thời điểm này, hãng tin Reuters cũng đăng tải thêm thông tin đề cập đến các mối quan hệ cá nhân khác của ông Huang, song các chi tiết này chưa có kết luận chính thức từ doanh nghiệp hay cơ quan chức năng.

Sự thay đổi đột ngột ở vị trí điều hành cao nhất đã tác động đến quyết định của một số nhà đầu tư. Trả lời phỏng vấn Bloomberg ngày 20/11, một nhà đầu tư lớn từng nắm giữ cổ phiếu Nvidia cho biết sẽ ngừng rót thêm vốn khi ông Huang không còn điều hành và chuyển hướng sang các doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo khác. Ở chiều ngược lại, tờ Financial Times đưa tin ông Huang đã trao đổi với những người ủng hộ về khả năng trở lại Nvidia, trong khi nhóm người ủng hộ tổ chức vận động kiến nghị kêu gọi đưa ông quay lại làm việc. Đến ngày 17/11, ông Huang đưa ra phát ngôn công khai đầu tiên sau khi từ nhiệm, bày tỏ sự vinh dự nếu được trở lại vị trí CEO theo đề nghị của Hội đồng quản trị.

Theo ước tính của Forbes vào ngày 20/11, tài sản ròng của ông Jensen Huang lùi về mức 114,3 tỷ USD, xếp thứ 17 trên bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu, giảm gần 48 tỷ USD và tương đương gần 30% chỉ trong vài ngày. Trước đó vào cuối tuần, cổ phiếu Nvidia đã mất 12% trong nhịp điều chỉnh chung của nhóm cổ phiếu bán dẫn và trí tuệ nhân tạo sau đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Anthropic. Áp lực bán kéo dài suốt hai tuần đưa giá trị vốn hóa thị trường của Nvidia xuống 3.090 tỷ USD, thấp hơn mức 3.300 tỷ USD của Alphabet và xếp sau Apple cùng Microsoft, dù tập đoàn công bố doanh thu quý II/2026 đạt 115,8 tỷ USD, cao hơn dự báo của giới phân tích.

Quyết định phục chức tạo kỷ lục tăng vốn hóa và thảo luận về quản trị doanh nghiệp

Bước ngoặt xuất hiện vào ngày 23/11 khi Hội đồng quản trị Nvidia thông báo khôi phục chức vụ cho ông Jensen Huang sau nhiều cuộc họp và trao đổi trực tiếp. Theo thông báo của Nvidia, Hội đồng quản trị ghi nhận sự thẳng thắn và năng lực lãnh đạo của ông Huang, đồng thời cho biết quyết định này có tham khảo ý kiến từ các lãnh đạo cấp cao của Chính phủ Mỹ, xác nhận việc khôi phục chức vụ không gây ra rủi ro nào đối với an ninh quốc gia.

Phát biểu với kênh truyền hình CNBC sau quyết định trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã trao đổi trực tiếp với Hội đồng quản trị Nvidia về việc đưa ông Huang trở lại và đánh giá sự tham gia của mình giữ vai trò quan trọng đối với kết quả này.

Thông tin phục chức lập tức thúc đẩy thị giá cổ phiếu Nvidia đóng cửa phiên 23/11 tăng 31,5%, giúp vốn hóa thị trường của tập đoàn tăng thêm 952 tỷ USD. Theo thống kê của Financial Times, đây là mức tăng vốn hóa trong một phiên giao dịch lớn nhất từ trước đến nay đối với một doanh nghiệp. Cùng đà đi lên của cổ phiếu, Forbes ước tính tài sản ròng của ông Jensen Huang đã tăng thêm gần 34 tỷ USD so với trước giờ giao dịch ngày 23/11, đạt 144 tỷ USD và đứng thứ 13 thế giới, vẫn thấp hơn thứ hạng 7 ghi nhận trước khi phát sinh biến động nhân sự.

Bên cạnh phản ứng tích cực từ thị trường tài chính trước sự trở lại của ông Huang, hãng tin CNN dẫn ý kiến một số chuyên gia về quản trị doanh nghiệp nêu quan ngại đối với quy trình điều hành và giám sát tại Hội đồng quản trị Nvidia. Theo dữ liệu do CNN tổng hợp, gần một nửa thành viên Hội đồng quản trị tập đoàn đã gắn bó với công ty từ thập niên 1990. Các chuyên gia này chỉ ra rằng trước khi xảy ra sự việc, Nvidia chưa tách bạch chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, chưa công bố kế hoạch kế nhiệm CEO cụ thể, đồng thời đặt câu hỏi về việc Hội đồng quản trị quyết định khôi phục chức vụ cho ông Huang trước khi công bố kết quả hoàn tất của cuộc rà soát nội bộ đã khởi xướng trước đó.