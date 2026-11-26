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Rupee là đồng tiền tăng giá mạnh nhất châu Á trong tháng 11, khi nhà đầu tư đẩy mạnh rót vốn vào Ấn Độ để phòng ngừa rủi ro từ xu hướng đầu tư AI. Đà tăng của đồng tiền này diễn ra cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Ấn Độ.

Trong phiên 25/11, đồng rupee có lúc tăng 0,8%, lên 92,18 rupee đổi 1 USD, mức cao nhất kể từ ngày 12/3. Tính từ đầu quý 4, rupee cũng là đồng tiền tăng giá mạnh nhất trong nhóm thị trường mới nổi.

Diễn biến này trái ngược hoàn toàn với đầu tháng 10, khi đồng rupee rơi xuống mức thấp kỷ lục so với USD, buộc Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) phải triển khai các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp.

Thị trường chứng khoán Ấn Độ cũng tăng mạnh. Chỉ số NSE Nifty 50 tăng 1,9% trong phiên 25/11, trong khi thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt đi xuống theo đà giảm của nhóm cổ phiếu công nghệ Mỹ.

Nhà đầu tư toàn cầu ngày càng lo ngại liệu mức định giá cao của các công ty AI và những kế hoạch chi tiêu khổng lồ cho lĩnh vực này có thể duy trì lâu dài hay không. Đài Loan và Hàn Quốc, hai nền kinh tế có thị trường chứng khoán phụ thuộc nhiều nhất vào cổ phiếu AI, ghi nhận mức giảm mạnh nhất khu vực.

Trong tháng 11, vốn hóa của các doanh nghiệp thuộc chỉ số MSCI India - theo dõi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa trên thị trường Ấn Độ - tăng thêm gần 385 tỷ USD. Tính theo đồng rupee, các chỉ số chứng khoán chính của Ấn Độ tăng hơn 12%, vượt mức tăng của hơn 90 chỉ số lớn trên thế giới được hãng tin Bloomberg theo dõi.

Ông Dong Chen, Giám đốc đầu tư khu vực châu Á tại ngân hàng Bank J Safra Sarasin, cho rằng trong hai năm qua, thị trường Ấn Độ có hiệu suất kém hơn các thị trường khác, chủ yếu do không có nhiều cơ hội đầu tư liên quan đến AI.

“Nhưng vào lúc này, điều đó lại trở thành một lợi thế”, ông Chen nhận định trên kênh Bloomberg TV.

Việc nhà đầu tư tìm kiếm những thị trường ít phụ thuộc vào AI đã kéo dòng vốn ngoại trở lại Ấn Độ. Trong tháng 11, các quỹ toàn cầu rót gần 14 tỷ USD vào cổ phiếu nước này, mức cao nhất từng ghi nhận trong một tháng, đảo ngược xu hướng rút vốn kỷ lục hồi đầu năm.

Dòng vốn ngoại trở lại giúp đồng rupee tăng giá mạnh hơn hầu hết các đồng tiền khác trên thế giới. Đà tăng còn được hỗ trợ bởi giá dầu giảm, qua đó giúp Ấn Độ hạ chi phí nhập khẩu và giảm nhu cầu mua USD để thanh toán.

Đồ họa: Bloomberg

"Dòng vốn chảy vào Ấn Độ gần đây đang hỗ trợ đồng rupee và xu hướng này có thể còn tiếp diễn. Giá dầu giảm giúp Ấn Độ cần ít USD hơn để thanh toán hàng nhập khẩu, trong khi dòng vốn ngoại đổ mạnh vào cổ phiếu làm tăng nguồn cung USD trên thị trường trong nước", ông Mitul Kotecha, chiến lược gia tại ngân hàng Barclays, nhận định với Bloomberg.

Ông Kotecha cho biết Barclays hiện duy trì vị thế bán “chiến thuật” đối với cặp USD/rupee, tức đặt cược đồng USD sẽ giảm giá so với rupee.

Trong khi đó, ông Lloyd Chan, chiến lược gia tiền tệ của ngân hàng MUFG tại Singapore, cho rằng các biện pháp gần đây của RBI nhằm hỗ trợ thị trường ngoại hối cũng góp phần thúc đẩy đà tăng của rupee.

Đồ họa: Bloomberg

Khi tâm lý thị trường cải thiện, ngân hàng Goldman Sachs và HSBC đã nâng triển vọng đối với cổ phiếu Ấn Độ. Tuy nhiên, một số tổ chức vẫn giữ quan điểm thận trọng. Ngân hàng Morgan Stanley duy trì xếp hạng “trung lập” đối với thị trường này. Tập đoàn tài chính Nomura cũng cho rằng dư địa tăng giá của cổ phiếu Ấn Độ không còn nhiều do đợt phục hồi gần đây đã đẩy định giá lên mức cao.

Chỉ số Nifty hiện giao dịch ở mức gấp 18,8 lần lợi nhuận dự báo trong 12 tháng tới, tăng từ mức 16,5 lần. Chênh lệch định giá giữa cổ phiếu Ấn Độ với cổ phiếu Mỹ và các thị trường mới nổi hiện ở mức cao nhất trong 4 năm.

Dù vậy, giới chiến lược gia nhìn chung vẫn lạc quan về triển vọng của Ấn Độ khi bước sang năm 2027, nhờ lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng.

Bà Christina Woon, quản lý danh mục đầu tư của công ty Eastspring Investments, cho rằng giới đầu tư đang ngày càng xem Ấn Độ là kênh phòng ngừa rủi ro từ xu hướng đầu tư AI. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của thị trường này không chỉ nằm ở mức độ phụ thuộc thấp vào AI, mà còn đến từ kết quả kinh doanh khả quan của các doanh nghiệp.

“Tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp Ấn Độ đang tiến triển khá tốt”, bà Woon nói trên TV.