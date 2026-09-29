Tái phát uốn ván nguy kịch vì mảnh tre 3cm nằm im 2 tháng trong cẳng chân

Hai tháng trước, bà N.T.V, 67 tuổi đi làm đồng và bị thanh tre đâm vào cẳng chân. Do chủ quan, không đi kiểm tra kỹ vết thương và không tiêm phòng uốn ván nên vết thương tiến triển bệnh cảnh uốn ván điển hình. Bà điều trị một thời gian và được xuất viện.

Tuy nhiên, chỉ gần 20 ngày sau xuất viện, bà lại xuất hiện tình trạng cứng hàm, co cứng toàn thân và phải nhập Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cấp cứu trong tình trạng không thể tự thở.

Qua siêu âm, các bác sĩ phát hiện bên trong vết thương cũ mặc dù đã đóng vảy và không sưng đỏ vẫn còn sót một mảnh tre dài khoảng 3 cm.

Bệnh nhân vẫn đang được theo dõi tại Bệnh viện (Ảnh: BVCC)

ThS.BS Lê Sơn Việt, Khoa Cấp cứu cho biết, mảnh tre còn sót nhiều khả năng là yếu tố liên quan đến tình trạng uốn ván tái phát của bệnh nhân. Sau khi lấy được mảnh tre, người bệnh vẫn phải tiếp tục điều trị và theo dõi sát bởi nguy cơ độc tố đã tác động lên hệ thần kinh nên người bệnh cần thời gian để cơ thể hồi phục.

Theo Ths Việt, uốn ván do vi khuẩn Clostridium tetani gây ra. Bào tử vi khuẩn có thể xâm nhập qua vết thương, đặc biệt những vết đâm sâu, dập nát, nhiễm bẩn hoặc còn dị vật. Độc tố của vi khuẩn tác động lên hệ thần kinh, gây cứng hàm và các cơn co cứng cơ.

Ở trường hợp nặng, co cứng cơ ngực và các cơ hô hấp có thể khiến người bệnh không tự thở được, phải đặt nội khí quản và thở máy.

ThS.BS Lê Sơn Việt khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các vết thương do tre, gỗ, gai hoặc vật nhọn đâm sâu, đặc biệt khi có đất, cát, sỏi lọt vào.

Ngay cả khi vết thương đã khô, đóng vảy, không sưng đỏ, người bệnh vẫn cần được đánh giá nguy cơ còn dị vật. Vết thương cần được làm sạch đúng cách và kiểm tra tình trạng tiêm chủng để có biện pháp dự phòng uốn ván phù hợp.

Đặc biệt, nếu sau một vết thương người bệnh xuất hiện mỏi hàm, khó há miệng hoặc cứng hàm, cần đến cơ sở y tế ngay. Đây có thể là những biểu hiện sớm của uốn ván, trước khi các cơn co cứng lan xuống ngực, bụng và toàn thân.