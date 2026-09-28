Tái phát uốn ván nguy kịch vì mảnh tre 3cm 'giấu mình' dưới vết thương đã lành

Khoảng 2 tháng sau khi bị thanh tre đâm vào cẳng chân lúc làm đồng, bà N.T.V (67 tuổi) từng nguy kịch vì uốn ván nhưng đã điều trị khỏi và xuất viện. Tuy nhiên, chỉ gần 20 ngày sau, bà lại xuất hiện tình trạng cứng hàm, co cứng toàn thân và phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng không thể tự thở.

Hình ảnh vết thương ở chân của bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, qua siêu âm, các bác sĩ phát hiện bên trong vết thương cũ — dù đã đóng vảy và không sưng đỏ — vẫn còn sót một mảnh tre dài khoảng 3 cm. Sau khi rạch mở vết thương và gắp dị vật ra, tình trạng gồng cứng của bệnh nhân đã bắt đầu giảm.

ThS.BS Lê Sơn Việt, Khoa Cấp cứu cho biết, bào tử vi khuẩn uốn ván (Clostridium tetani) rất dễ phát triển và sinh độc tố trong môi trường có mô dập nát hoặc dị vật bị bỏ sót.

Từ trường hợp này, các bác sĩ đưa ra những cảnh báo quan trọng: Vết thương khép miệng không có nghĩa là an toàn: Những vết thương do vật nhọn (tre, gỗ, gai...) hoặc bị dính đất cát cần được cơ sở y tế làm sạch và kiểm tra kỹ, tránh để sót dị vật bên trong. Đã từng bị uốn ván vẫn có thể tái nhiễm: Bệnh uốn ván không tạo ra miễn dịch trọn đời. Do đó, người bệnh vẫn cần tiêm vắc xin phòng ngừa theo chỉ định của bác sĩ. Cảnh báo sớm từ dấu hiệu mỏi hàm, cứng hàm: Đừng chờ đến khi gồng cứng toàn thân mới đi cấp cứu. Nếu có vết thương trước đó và xuất hiện cảm giác mỏi hàm, khó há miệng, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.