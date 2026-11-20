Theo Nghị định số 412/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, có hiệu lực từ ngày 14/11/2026 và thay thế Nghị định số 45/2022/NĐ-CP, nhiều hành vi vi phạm liên quan đến giấy phép môi trường và hoạt động vận hành công trình xử lý chất thải được quy định cụ thể hơn.

Đáng chú ý, Điều 14 của nghị định quy định các mức xử phạt đối với dự án đầu tư đã triển khai thi công công trình xây dựng nhưng chưa vận hành, hoặc cơ sở đang hoạt động mà không có giấy phép môi trường hoặc không thực hiện đăng ký môi trường theo quy định.

Chính phủ vừa ban hành quy định mới tăng mức xử phạt đối với hành vi không có giấy phép môi trường, đặc biệt là trường hợp đã bị xử phạt nhưng tiếp tục tái phạm.

Mức phạt tăng cao đối với hành vi tái phạm

Theo quy định, mức phạt tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là 1 tỷ đồng đối với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức. Đối với các hành vi được quy định tại Chương II, mức phạt áp dụng cho tổ chức bằng hai lần mức phạt đối với cá nhân.

Với các dự án, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của UBND cấp tỉnh, hành vi hoạt động không có giấy phép bị phạt từ 200-400 triệu đồng đối với cá nhân, tương ứng 400-800 triệu đồng đối với tổ chức.

Trong trường hợp dự án, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mức phạt đối với cá nhân từ 400-600 triệu đồng, còn tổ chức có thể bị phạt từ 800 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng.

Đặc biệt, trường hợp đã bị xử phạt về hành vi không có giấy phép môi trường nhưng tiếp tục tái phạm sẽ chịu mức phạt cao hơn.

Cụ thể, đối với nhóm dự án, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp phép của cấp tỉnh, mức phạt khi tái phạm là 600-800 triệu đồng đối với cá nhân và 1,2-1,6 tỷ đồng đối với tổ chức.

Đối với nhóm thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mức phạt có thể lên đến 1 tỷ đồng đối với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức.

Ngoài hình thức phạt tiền, cơ sở vi phạm còn có thể bị đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải hoặc hoạt động xả thải không có giấy phép trong thời gian từ 1-3 tháng.

Trường hợp địa điểm hoặc diện tích đang sử dụng không phù hợp với quy hoạch, phân vùng môi trường hoặc khả năng chịu tải đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, dự án, cơ sở có thể bị buộc di dời toàn bộ hoặc một phần diện tích vi phạm đến địa điểm phù hợp.

Không chỉ hành vi thiếu giấy phép môi trường, nghị định mới còn quy định mức xử phạt đối với các vi phạm trong quá trình vận hành công trình bảo vệ môi trường.

Các hành vi như không vận hành, vận hành không thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình công trình xử lý chất thải có thể bị phạt từ 400-600 triệu đồng đối với cá nhân thuộc nhóm dự án, cơ sở do cấp tỉnh cấp phép. Đối với nhóm thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mức phạt từ 600-800 triệu đồng.

Mức phạt đối với tổ chức tương ứng có thể lên đến 1,2 tỷ đồng và 1,6 tỷ đồng.

Thời hạn đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm cũng được quy định tùy theo tính chất và nhóm dự án, cơ sở. Theo đó, hoạt động vi phạm thuộc nhóm cấp tỉnh có thể bị đình chỉ từ 2-4 tháng; nhóm thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Môi trường có thể bị đình chỉ từ 4-6 tháng.

Đối với trường hợp cơ sở không có công trình xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, hoặc lắp đặt thiết bị, đường ống, đường thải nhằm đưa chất thải chưa qua xử lý hoặc chất thải sau xử lý không đạt quy chuẩn ra môi trường, mức phạt còn cao hơn.

Ở nhóm dự án, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp phép cấp tỉnh, cá nhân có thể bị phạt 600-800 triệu đồng. Với nhóm thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mức phạt đối với cá nhân từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, tương ứng tổ chức có thể bị phạt từ 1,6-2 tỷ đồng.

Không đăng ký môi trường cũng có thể bị phạt hàng trăm triệu đồng

Nghị định cũng quy định chế tài đối với các cơ sở thuộc diện phải đăng ký môi trường nhưng không thực hiện theo quy định.

Các hành vi như không vận hành, vận hành không thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình công trình xử lý chất thải có thể bị phạt từ 400-600 triệu đồng đối với cá nhân thuộc nhóm dự án, cơ sở do cấp tỉnh cấp phép.

Cụ thể, cá nhân không đăng ký môi trường tại UBND cấp xã có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng; trường hợp thuộc thẩm quyền đăng ký tại UBND cấp tỉnh, mức phạt từ 50-70 triệu đồng. Đối với tổ chức, mức phạt tương ứng từ 40-60 triệu đồng và 100-140 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm yêu cầu về thu gom, quản lý và xử lý nước thải, bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng hoặc bức xạ nhiệt cũng bị xử phạt tùy theo nhóm cơ sở và tính chất vi phạm.

Đáng chú ý, trong quá trình xác định hành vi vi phạm, một số giấy tờ môi trường được cấp trước đây đúng quy định có thể được xem là văn bản tương đương giấy phép môi trường, gồm giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, giấy phép xử lý chất thải nguy hại và giấy phép xả nước thải vào nguồn nước hoặc công trình thủy lợi.

Quy định mới được kỳ vọng tăng cường tính răn đe đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp chủ động rà soát hồ sơ pháp lý về môi trường, bảo đảm giấy phép và các công trình xử lý chất thải được thực hiện đầy đủ trước và trong quá trình hoạt động.