Chiều 19/11, Cục CSGT (Bộ Công an) vừa đăng tải dự kiến quy định xử phạt vi phạm đèn tín hiệu giao thông theo hướng phân loại hành vi, xem xét số lần vi phạm.

Theo Cục CSGT, căn cứ dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính đang được trình Quốc hội khóa XVI xem xét, thông qua, đơn vị sẽ nghiên cứu, tham mưu Bộ Công an trình Chính phủ ban hành nghị định thay thế Nghị định 168/2024, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, với hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, cơ quan này đề xuất áp dụng cơ chế xử phạt lũy kế tùy mức độ vi phạm.

Cụ thể, người điều khiển phương tiện vượt đèn vàng sẽ không bị xử phạt theo định hướng đề xuất.

Với hành vi vượt đèn đỏ, trường hợp phương tiện đã vượt qua vạch dừng nhưng dừng lại, không gây cản trở giao thông, người vi phạm được cảnh cáo ở lần đầu. Đến lần thứ hai, tài xế bị phạt tiền và trừ điểm giấy phép lái xe. Nếu tiếp tục tái phạm, mức phạt tiền có thể tăng lũy kế gấp 3 lần, đồng thời bị trừ điểm bằng lái.

Trường hợp vượt đèn đỏ nhưng phương tiện tiếp tục di chuyển sau khi qua vạch dừng, tài xế sẽ bị phạt tiền và trừ điểm giấy phép lái xe ngay từ lần đầu. Nếu tái phạm lần thứ hai, mức phạt tiền có thể tăng gấp 2 lần; đến lần thứ ba, mức phạt lũy kế có thể gấp 3 lần.

Theo Cục CSGT, nghị định mới dự kiến được xây dựng theo hướng phân hóa hành vi vi phạm dựa trên bản chất, tính chất và mức độ nguy hiểm, đồng thời xem xét số lần vi phạm để áp dụng chế tài phù hợp.

Ảnh: Đình Hiếu

Mục tiêu của việc xử phạt không chỉ nhằm thu tiền phạt mà quan trọng hơn là nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn giao thông. Những hành vi cố tình vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông sẽ bị xử lý nghiêm; trong khi trường hợp vi phạm lần đầu, ít nghiêm trọng được xem xét áp dụng chính sách phù hợp.

Cục CSGT nhấn mạnh đây mới là định hướng nghiên cứu, đề xuất chính sách, chưa phải quy định pháp luật có hiệu lực. Việc sửa đổi, bổ sung các quy định xử phạt sẽ được thực hiện theo đúng trình tự, thẩm quyền và quy định pháp luật.