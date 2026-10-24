Tai nghe trùm đầu Galaxy Studio đạt chứng nhận RRA, mở đường cho Samsung tái xuất thị trường

Phân khúc thiết bị âm thanh cá nhân cao cấp chuẩn bị đón nhận bước ngoặt mới khi Samsung rục rịch quay trở lại thị trường tai nghe trùm đầu (over-ear) không dây sau hơn một thập kỷ vắng bóng. Mẫu thiết bị mới với tên gọi dự kiến Galaxy Studio vừa hoàn tất các thủ tục pháp lý quan trọng tại Hàn Quốc, mở đường cho sự hiện diện chính thức trong thời gian tới.

Chứng nhận RRA hé lộ bước chuẩn bị pháp lý của mẫu tai nghe mới

Cơ sở dữ liệu của Cơ quan Nghiên cứu Đột phá Radio Quốc gia Hàn Quốc (RRA) đã chính thức phê duyệt một thiết bị âm thanh mới của Samsung mang mã hiệu SM-U700. Việc xuất hiện trên cổng thông tin kiểm định chứng minh sản phẩm đã hoàn thiện khâu nghiên cứu kỹ thuật và đang tiến hành các bước chứng nhận chất lượng bắt buộc trước khi thương mại hóa.

Tai nghe Galaxy Studio đạt nhiều chứng nhận quan trọng

Động thái này thu hút sự quan tâm lớn từ giới công nghệ bởi Samsung đã dừng phát triển các dòng tai nghe over-ear mang thương hiệu riêng trong hơn mười năm qua, tập trung hoàn toàn vào dòng tai nghe in-ear không dây nhỏ gọn.

Thông số kỹ thuật dự kiến và khả năng tích hợp hệ sinh thái

Dựa trên các báo cáo kỹ thuật ban đầu, Galaxy Studio được thiết lập để tối ưu hóa khả năng truyền dẫn không dây cũng như tính tương thích sâu với các thiết bị thông minh khác. Sản phẩm dự kiến hỗ trợ chuẩn kết nối Bluetooth 6.1 tiên tiến kết hợp cùng các thuật toán giải mã âm thanh cao cấp nhằm giảm thiểu độ trễ và giữ trọn vẹn chi tiết dải âm.

Điểm đáng chú ý trong cấu hình là tính năng Buds Auto Switch, cho phép tai nghe tự động nhận biết và luân chuyển nguồn phát mượt mà giữa điện thoại, máy tính bảng và đồng hồ thông minh trong hệ sinh thái Samsung Galaxy. Thiết bị cũng sử dụng cổng USB Type-C đa năng, cho phép người dùng linh hoạt vừa sạc pin vừa thưởng thức nhạc qua kết nối có dây trực tiếp.

Samsung có thể sớm quay trở lại sân chơi tai nghe chụp tai trong thời gian tới

Định vị phân khúc và cạnh tranh trực tiếp nhóm cao cấp

Galaxy Studio hướng trực tiếp đến phân khúc người dùng chuyên nghiệp và audiophile phổ thông với thiết kế đệm tai công thái học giúp giảm áp lực khi đeo liên tục trong thời gian dài. Công nghệ chống ồn chủ động (ANC) kết hợp cùng hệ thống microphone định hướng sẽ xử lý tạp âm môi trường hiệu quả, phục vụ tốt cả nhu cầu làm việc lẫn giải trí.

Khi chính thức trình làng, Galaxy Studio sẽ đối đầu trực diện với những tên tuổi đầu bảng ở phân khúc tai nghe trùm đầu như Apple AirPods Max 2, Sony WH-1000XM6 cùng các đại diện từ Bose và Sennheiser. Hiện tại, Samsung chưa đưa ra thông báo chính thức về ngày mở bán cụ thể cũng như mức giá niêm yết của thiết bị.