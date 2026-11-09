Tai nghe Samsung Galaxy Studio lộ diện: chống ồn ANC, âm thanh Harman Kardon, ra mắt tháng 1/2027

Samsung được cho là đang phát triển Galaxy Studio, mẫu tai nghe chụp tai cao cấp đầu tiên của hãng. Theo thông tin rò rỉ, sản phẩm dự kiến ra mắt tại sự kiện Galaxy Unpacked vào tháng 1/2027, cùng thời điểm với dòng điện thoại Galaxy S27. Các thông tin này chưa được Samsung xác nhận chính thức.

Bên cạnh Galaxy Studio, hồ sơ chứng nhận và lộ trình phát hành còn hé lộ nhiều thiết bị đeo khác như tai nghe Galaxy Buds On, Galaxy T1 và kính thông minh Samsung Intelligent Eyewear. Qua đó, hãng đang mở rộng hệ sinh thái thiết bị đeo và phụ kiện âm thanh.

Galaxy Studio: tai nghe chụp tai đầu tiên của Samsung có gì đáng chú ý?

Theo nhà phân tích Kro, Samsung đang phát triển mẫu tai nghe trùm đầu cao cấp với tên mã H1 và mã model SM-U700. Sản phẩm dự kiến mang tên thương mại Galaxy Studio. Mẫu tai nghe này cũng đã xuất hiện trên trang chứng nhận FCC.

Galaxy Studio có thể ra mắt cùng dòng Galaxy S27 vào đầu năm sau

Về âm thanh, dữ liệu rò rỉ cho thấy Galaxy Studio sẽ ứng dụng công nghệ âm thanh của Harman Kardon nhằm nâng cao chất lượng phát nhạc. Đây là chi tiết đáng chú ý vì tai nghe chụp tai thường là phân khúc mà người dùng đặt nặng chất âm.

Chống ồn, âm thanh 360 độ và chế độ đàm thoại tự động

Galaxy Studio dự kiến tích hợp tính năng chống ồn chủ động (ANC) và chế độ âm thanh xung quanh (Ambient Sound). Tai nghe cũng được cho là có điều khiển cảm ứng và âm thanh 360 độ hỗ trợ theo dõi chuyển động đầu.

Ngoài ra, thiết bị có thể trang bị chế độ Conversation Mode. Chế độ này tự động nhận diện giọng nói và cho âm thanh bên ngoài truyền vào khi người dùng bắt đầu hội thoại, nên không cần tháo tai nghe.

Galaxy Studio sẽ có thiết kế chụp tai

Galaxy Buds On và Galaxy T1: hai hướng đi khác cho tai nghe không dây

Không chỉ có tai nghe trùm đầu, Samsung được cho là chuẩn bị đưa mẫu tai nghe kẹp vành tai Galaxy Buds On đến thị trường châu Âu vào tháng 1/2027. Sản phẩm có thiết kế đeo ngoài vành tai, loa TwinBoost 11.3 mm và công nghệ giảm rò rỉ âm thanh. Thiết bị hỗ trợ Bluetooth 6.2 và có thời lượng pin tổng cộng tới 38 giờ khi dùng kèm hộp sạc.

Song song đó, hồ sơ chứng nhận từ FCC tại Mỹ cho thấy Samsung đang chuẩn bị mẫu tai nghe thể thao Galaxy T1, mã model SM-R545. Thiết bị có kiểu dáng móc vành tai để cố định chắc chắn khi vận động. Mỗi bên tai nghe có pin 63 mAh, hộp sạc có pin 595 mAh, và khoảng cách kết nối Bluetooth vượt trên 14,5 mét.

Kính thông minh Intelligent Eyewear mở đặt trước từ 12/11/2026

Ở mảng thiết bị đeo, đại diện Warby Parker xác nhận sẽ bắt đầu nhận đơn đặt hàng trước kính thông minh Samsung Intelligent Eyewear tại thị trường Mỹ từ ngày 12/11/2026. Sản phẩm dự kiến giao đến khách hàng vào giữa tháng 12/2026. Đây là bước tiến chính thức của Samsung vào phân khúc kính thông minh dạng gọng kính truyền thống.

Tổng hợp các thiết bị Samsung đang lộ diện

Những điểm cần lưu ý

Phần lớn thông tin về Galaxy Studio đến từ rò rỉ và hồ sơ chứng nhận, nên thông số và thời điểm ra mắt có thể thay đổi. Nguồn tin chưa đề cập mức giá, dung lượng pin hay chi tiết kỹ thuật của Galaxy Studio. Vì vậy chưa thể so sánh sản phẩm với các mẫu tai nghe chụp tai cao cấp khác.

Nhìn chung, việc hàng loạt dữ liệu chứng nhận và lộ trình phát hành xuất hiện cho thấy Samsung đang hoàn thiện danh mục phụ kiện âm thanh và thiết bị đeo cá nhân. Những bước đi này có thể giúp hãng tăng khả năng cạnh tranh trong phân khúc phụ kiện cao cấp. Thông tin được tổng hợp từ Gizmochina.