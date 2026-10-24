Tai nghe mở dạng kẹp Redmi Clip Neo lộ diện: Màng loa 12mm, sợi titan và EQ 10 dải tần số

REDMI Clip Neo là mẫu tai nghe truyền âm dạng mở (open-ear) kiểu kẹp vành tai đầu tiên của thương hiệu REDMI thuộc tập đoàn Xiaomi. Sản phẩm hướng đến nhu cầu sử dụng thực tế suốt ngày dài nhờ cơ chế không bịt kín ống tai, cho phép người dùng tiếp nhận âm thanh từ môi trường xung quanh một cách tự nhiên trong khi vẫn đảm bảo hiệu suất truyền tải âm thanh cá nhân.

Thiết kế công thái học uốn cong và kết cấu titan nhớ hình

Về mặt kỹ thuật, REDMI Clip Neo ứng dụng cấu trúc mở dạng kẹp (clip-on) với kiểu dáng uốn cong sinh học. Khoảng cách kẹp được hiệu chỉnh chuẩn xác ở mức 3.4mm, tạo lực ép vừa đủ để cố định chắc chắn trên vành tai mà không gây áp lực đau mỏi khi sử dụng lâu dài như các mẫu in-ear truyền thống.

Tai nghe sắp ra mắt của Xiaomi có trọng lượng khá nhẹ

Độ bền và tính linh hoạt của thiết bị được củng cố bằng phần lõi chế tạo từ dây hợp kim titan nhớ hình có đường kính 0.6mm, có khả năng uốn dẻo và tự đàn hồi về hình dạng ban đầu sau nhiều lần tháo lắp. Bên cạnh đó, các bề mặt tiếp xúc trực tiếp với da người dùng được bao bọc bởi lớp silicone lỏng thân thiện.

Đặc biệt, mỗi bên tai nghe sở hữu trọng lượng nhẹ chỉ 5.3g cùng thiết kế đối xứng hoàn toàn, không phân biệt tai trái hay tai phải. Cải tiến công thái học này giúp người dùng có thể nhấc ra hoặc đặt vào hộp sạc theo bất kỳ hướng nào mà không cần kiểm tra vị trí kênh âm thanh.

Kiến trúc âm học với màng loa 12mm phủ kim cương và EQ 10 dải

Để khắc phục nhược điểm tiêu hao dải trầm thường thấy trên các dòng tai nghe dạng mở, REDMI trang bị cho Clip Neo cụm driver động nam châm đôi kích thước 12mm. Màng loa này được gia cố bằng một lớp phủ dạng kim cương (DLC - Diamond-Like Carbon) nhằm gia tăng độ cứng bề mặt, hạn chế biến dạng màng rung ở các dải tần số cao và nâng cao độ chi tiết của âm sắc.

Teaser chính thức của Redmi Clip Neo

Hệ thống xử lý tín hiệu âm thanh còn tích hợp một thuật toán tăng cường âm trầm chuyên dụng, hỗ trợ bù áp suất âm cho dải tần thấp khi truyền qua không khí vào ống tai. Về phần mềm điều khiển, ngoài 4 chế độ âm thanh được thiết lập sẵn, người dùng có thể can thiệp trực tiếp vào phản hồi tần số của tai nghe thông qua bộ cân bằng âm thanh (EQ) chi tiết lên tới 10 dải tần.

Kế hoạch thương mại hóa và định vị phân khúc

REDMI Clip Neo được nhà sản xuất lên lịch ra mắt chính thức vào ngày 27 tháng 10, song hành cùng sự kiện giới thiệu dòng điện thoại thông minh K100. Thị trường Trung Quốc hiện đã bắt đầu mở cổng đặt hàng trước cho sản phẩm với hai tùy chọn màu sắc là Trắng ngọc trai (Pearl White) và Đen không gian (Zero Black).

Thiết bị được định vị nhằm mang lại giải pháp tiếp cận dễ dàng hơn trong phân khúc tai nghe kẹp tai đa dụng mà Xiaomi tham gia vào đầu năm 2026. Nhờ sự cân bằng giữa độ bền vật liệu titan, màng loa 12mm và khả năng cá nhân hóa âm học, REDMI Clip Neo là lựa chọn phù hợp cho người dùng cần sự thoải mái khi di chuyển ngoài trời hay làm việc văn phòng liên tục.