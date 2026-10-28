Tai nghe kẹp tai Redmi Clip Neo ra mắt: Cấu trúc C-bridge titan, driver 12mm, pin 32 giờ

Tại sự kiện vừa diễn ra tại Trung Quốc, Xiaomi đã mở rộng danh mục thiết bị âm thanh cá nhân khi giới thiệu mẫu tai nghe Redmi Clip Neo. Đây là dòng sản phẩm tai nghe dạng kẹp open-ear đầu tiên của thương hiệu Redmi, hướng tới người dùng ưu tiên sự thoải mái khi đeo lâu và cần duy trì khả năng nhận biết âm thanh từ môi trường xung quanh.

Thiết kế công thái học C-bridge và độ bền vật liệu titan

Redmi Clip Neo sở hữu ngôn ngữ thiết kế dạng kẹp vành tai với hai phiên bản màu sắc gồm Trắng Pearl White và Đen Zero Black. Mỗi bên tai nghe đạt trọng lượng nhẹ chỉ 5.3g, sử dụng cấu trúc cầu nối C-bridge dạng đường chạy kết hợp với khối cầu âm thanh hình giọt nước và khoảng hở kẹp cố định 3.4mm. Cấu trúc này được hoàn thiện dựa trên dữ liệu giải phẫu từ hơn 1,000 hình dáng tai người dùng khác nhau nhằm tối ưu độ bám mà không gây cấn đau.

Tai nghe Redmi Clip Neo ra mắt

Đáng chú ý, lõi khung bên trong phần cầu nối C-bridge được chế tạo từ hợp kim titan nhớ hình có đường kính 0.6mm, trải qua quy trình kiểm thử uốn cong tới 25,000 lần để đảm bảo độ đàn hồi bền bỉ. Toàn bộ bề mặt tiếp xúc bên ngoài được bọc lớp silicone lỏng thân thiện với da. Thiết kế của Redmi Clip Neo hỗ trợ tính năng nhận diện đeo linh hoạt cho cả hai bên tai, cơ chế tự động tạm dừng phát nhạc khi tháo thiết bị và đi kèm hộp sạc dạng đứng tích hợp hiệu ứng ánh sáng Cloud-Gap Light Effect 2.0.

Kiến trúc âm học driver 12mm và các tính năng thông minh

Về phần cứng âm thanh, tai nghe được trang bị bộ driver màng loa nam thỏi kép 12mm sử dụng hệ thống nam châm kép N52. Cấu trúc này đem lại mật độ từ thông cao hơn 20%, biên độ dao động màng loa tăng 25% và mức âm lượng tổng thể lớn hơn 40% so với các bộ driver nam thỏi đơn truyền thống.

Redmi Clip Neo có thiết kế tai nghe kẹp open-ear

Bên cạnh đó, màng loa được phủ lớp mạ DLC (Diamond-Like Carbon) kết hợp thuật toán bù dải âm trầm động nhằm hạn chế tình trạng suy hao bass thường gặp trên tai nghe open-ear. Thiết bị cung cấp 4 chế độ EQ lập trình sẵn cùng bộ tùy chỉnh EQ 10 dải tần số chuyên sâu, hỗ trợ đàm thoại rõ ràng thông qua cụm micro kép tích hợp thuật toán khử ồn AI.

Redmi Clip Neo trang bị chuẩn kết nối không dây Bluetooth 5.4, hỗ trợ bộ giải mã âm thanh SBC và AAC. Thiết bị cho phép kết nối cùng lúc 2 thiết bị và hỗ trợ cửa sổ ghép nối pop-up nhanh chóng trong hệ sinh thái Xiaomi. Tai nghe tích hợp các tính năng theo dõi sức khỏe thính lực, định vị tìm kiếm và phím bấm vật lý hỗ trợ điều hướng cuộc gọi hay trợ lý giọng nói. Đối với các thiết bị chạy hệ điều hành HyperOS, người dùng có thể điều khiển trực tiếp các thiết bị nhà thông minh hoặc kiểm tra nhanh thông tin xe.

Về thời lượng năng lượng, tai nghe cho khả năng phát nhạc liên tục 7 giờ sau một lần sạc đầy. Khi kết hợp với hộp sạc thông qua cổng USB-C, tổng thời gian sử dụng được nâng lên mức 32 giờ.

Giá bán công bố và phiên bản hợp tác CryingCenter

Tại thị trường nội địa Trung Quốc, phiên bản tiêu chuẩn của Redmi Clip Neo có mức giá niêm yết là 399 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 1.54 triệu đồng).

Phiên bản kết hợp Redmi Clip Neo CryingCenter

Ngoài ra, thương hiệu còn công bố phiên bản giới hạn Redmi x CryingCenter được thiết kế đồng thương hiệu với hãng thời trang đường phố CryingCenter. Bộ sản phẩm này sở hữu tai nghe mang tông màu Đen Zero Black, đi kèm túi đựng độc quyền, bộ sticker trang trí và hộp đựng đóng gói theo phong cách riêng, có giá bán 449 Nhân dân tệ (khoảng 1.75 triệu đồng).