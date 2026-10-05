Tai nghe JBL Live Beam 4 ra mắt tại Việt Nam: Màn hình cảm ứng trên hộp sạc và pin 48 giờ

JBL vừa chính thức mở rộng danh mục thiết bị âm thanh không dây tại thị trường Việt Nam bằng việc ra mắt mẫu tai nghe true wireless Live Beam 4 với mức giá niêm yết 4,99 triệu đồng. Điểm nhấn trung tâm của sản phẩm là sự kết hợp giữa thiết kế in-ear hiện đại, hộp sạc thông minh tích hợp màn hình cảm ứng đa năng và các thuật toán xử lý âm thanh thích ứng theo môi trường thực tế.

JBL Live Beam 4 vừa chính thức ra mắt tại Việt Nam

Hộp sạc Smart Charging Case và thiết kế công thái học

Về mặt hoàn thiện bên ngoài, JBL Live Beam 4 sở hữu kiểu dáng in-ear dạng cuống (stem) quen thuộc nhưng được tối ưu hóa về mặt công thái học. Trọng lượng mỗi củ tai chỉ khoảng 4,85g, giúp giảm thiểu áp lực lên ống tai khi đeo liên tục trong thời gian dài. Tai nghe được trang bị chuẩn kháng nước và bụi IP55, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng từ môi trường làm việc văn phòng cho đến các hoạt động thể thao ngoài trời. Thiết bị mang đến 7 tùy chọn màu sắc bao gồm đen, xanh dương, bạc, vàng cát, xanh lá, tím và cam.

Tai nghe có thiết kế nhỏ gọn và khả năng kháng nước và bụi

Đột phá công nghệ đáng chú ý nhất trên mẫu tai nghe này nằm ở hộp sạc Smart Charging Case thế hệ mới, vận hành trên nền tảng hệ điều hành JBL Smart OS 3.0. Thông qua màn hình cảm ứng sắc nét trên thân hộp, người dùng có thể nhanh chóng điều chỉnh âm lượng, chuyển bài hát, tùy biến bộ cân bằng âm thanh (EQ), chuyển đổi chế độ chống ồn và kiểm tra thông báo mà không cần rút điện thoại ra khỏi túi. Giao diện trực quan cho phép tùy chỉnh cả hình nền cá nhân hóa theo phong cách riêng.

Điểm nhấn của Live Beam 4 là phần hộp sạc tích hợp màn hình cảm ứng

Chất lượng âm thanh Hi-Res và chống ồn True Adaptive ANC 2.0

Bên trong củ tai, Live Beam 4 trang bị driver dynamic đường kính 10mm được tinh chỉnh kỹ lưỡng. Mẫu tai nghe đạt chứng nhận Hi-Res Audio Wireless và tích hợp công nghệ JBL Spatial Sound, mang lại không gian âm thanh vòm sống động khi nghe nhạc hoặc thưởng thức phim ảnh. Bên cạnh đó, tính năng Personi-Fi 3.0 trong ứng dụng JBL Headphones cho phép đo lường và lập bản đồ thính lực cá nhân, từ đó tự động căn chỉnh dải tần phù hợp nhất với cấu trúc tai của từng người dùng.

Tai nghe được trang bị driver kích thước 10mm

Hệ thống xử lý tạp âm của JBL Live Beam 4 ứng dụng công nghệ True Adaptive Noise Cancelling 2.0 vận hành cùng mạng lưới 4 microphone chuyên dụng. Cơ chế này liên tục đo lường mức độ ồn của môi trường xung quanh theo thời gian thực để đưa ra biên độ triệt tiêu âm thanh chính xác. Ngoài ra, tính năng Ambient Sound kết hợp Smart Talk có thể tự động nhận biết khi người đeo bắt đầu cất tiếng nói để hạ mức âm lượng bản nhạc, hỗ trợ giao tiếp nhanh chóng mà không cần tháo tai nghe.

JBL Live Beam 4 sử dụng công nghệ True Adaptive Noise Cancelling 2.0

Hệ thống 6 micro hỗ trợ AI và hiệu suất năng lượng

Chất lượng đàm thoại trên Live Beam 4 được đảm bảo thông qua hệ thống 6-Mic Perfect Calls 2.0. Thiết kế kết hợp giữa công nghệ định dạng chùm tia (beamforming) và thuật toán khử ồn thích ứng bằng trí tuệ nhân tạo (AI), giúp tách bạch rõ ràng giọng nói của người sử dụng khỏi tiếng gió rít hoặc âm thanh giao thông phức tạp.

Với 6 micro, JBL Live Beam 4 cho chất lượng đàm thoạt ấn tượng

Về thời lượng hoạt động, JBL Live Beam 4 đạt tổng cộng 48 giờ sử dụng khi tắt tính năng chống ồn chủ động (12 giờ phát liên tục trên củ tai và 36 giờ dự trữ trong hộp sạc). Khi kích hoạt đồng thời Bluetooth và chống ồn chủ động (ANC), thời gian sử dụng tổng thể duy trì ở mức 40 giờ. Hộp sạc hỗ trợ sạc nhanh có dây qua cổng USB Type-C với 10 phút cắm sạc cho thêm 4 giờ nghe nhạc, đồng thời tương thích tốt với chuẩn sạc không dây Qi.

Khi kết hợp cùng hộp sạc, người dùng có đến 48 giờ phát nhạc liên tục

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của JBL Live Beam 4

Bộ đôi tai nghe chụp tai JBL Live 780NC và Live 680NC

Song hành cùng Live Beam 4, dòng sản phẩm JBL Live 4 Series tại thị trường Việt Nam còn được bổ sung hai mẫu tai nghe dạng chụp tai gồm JBL Live 780NC (over-ear) và JBL Live 680NC (on-ear). Cả hai phiên bản này đều sử dụng màng loa dynamic 40mm, hỗ trợ codec chất lượng cao LDAC đạt chuẩn Hi-Res Audio Wireless và âm thanh không gian Spatial Sound 3.0.

Ngoài Live Beam 4, JBL còn mang đến JBL Live 780NC (over-ear) và JBL Live 680NC (on-ear)

Live 780NC và Live 680NC có thiết kế bản lề kim loại gập gọn linh hoạt cùng đệm bọc êm ái, trang bị hệ thống True Adaptive Noise Cancelling 2.0 với 6 microphone trên bản over-ear và 4 microphone trên bản on-ear. Bộ đôi này đạt mức thời lượng pin ấn tượng lên đến 80 giờ khi tắt chống ồn, đi kèm công nghệ sạc siêu nhanh 5 phút đem lại 4 giờ sử dụng liên tục.

Bộ 3 sản phẩm mới nhất từ JBL