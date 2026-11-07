Tai nghe Huawei FreeClip 2 với NPU AI mạnh x10 phối 2 màu độc đáo

Tại sự kiện ra mắt sản phẩm Double Eleven diễn ra ở Trung Quốc, Huawei đã chính thức giới thiệu mẫu tai nghe mở FreeClip 2 phiên bản phối màu kép. Sản phẩm giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế C-bridge đặc trưng nhưng mang đến ngoại hình cá tính hơn cùng việc tích hợp vi xử lý âm thanh trang bị NPU AI.

Huawei FreeClip 2 có thêm bản 2 màu độc đáo

Huawei FreeClip 2 phiên bản phối màu kép tiếp tục áp dụng thiết kế dạng mở với cầu nối C-bridge quen thuộc. Hãng kết hợp chất liệu silicone lỏng thân thiện với da và kim loại nhớ hình, mang lại cảm giác đeo mềm mại hơn 25% so với thế hệ FreeClip đầu tiên.

Mỗi bên tai nghe có trọng lượng khoảng 5.1g và hỗ trợ khả năng tự động nhận diện tai trái hoặc phải, cho phép người dùng đeo linh hoạt bất kỳ bên nào. Thiết bị đạt chứng nhận chống bụi và nước theo tiêu chuẩn IP57, phục vụ tốt cho các nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Phiên bản phối màu kép ra mắt với ba tùy chọn gồm Đỏ/Vàng, Xanh dương/Vàng và Đỏ/Xanh dương. Sản phẩm đi kèm hộp sạc màu vàng cùng ba vòng phụ kiện đồng màu để thay đổi kiểu dáng.

Nâng cấp vi xử lý NPU AI và công nghệ âm thanh

Bên trong FreeClip 2 là vi xử lý âm thanh thế hệ thứ ba do Huawei tự phát triển, tích hợp bộ xử lý NPU AI với năng lực tính toán gấp 10 lần so với phiên bản tiền nhiệm. Âm thanh được tái tạo qua màng loa kép động cơ đôi 10.8mm, giúp tăng gấp đôi âm lượng và dải trầm so với FreeClip đời đầu.

Tai nghe Huawei có NPU AI độc đáo

Tai nghe hỗ trợ chuẩn mã hóa âm thanh L2HC, tính năng thích ứng âm lượng, tối ưu giọng nói thích ứng và âm thanh không gian. Huawei cho biết độ trễ theo dõi chuyển động đầu ở tính năng âm thanh không gian đã giảm 40%.

Trợ lý tai nghe Harmony AI hỗ trợ kích hoạt Xiaoyi, thông báo thông minh, điều khiển bằng cử chỉ đầu và dịch thuật. Ngoài ra, hộp sạc tích hợp công nghệ NearLink hỗ trợ định vị chính xác khi tìm kiếm thiết bị.

Mỗi bên tai nghe trang bị viên pin 60mAh, cung cấp thời gian nghe nhạc liên tục lên đến 9 giờ. Khi kết hợp với hộp sạc dung lượng 537mAh, tổng thời lượng sử dụng đạt khoảng 38 giờ. Công nghệ sạc nhanh giúp tai nghe có thêm 3 giờ sử dụng chỉ sau 10 phút sạc.

Huawei FreeClip 2 phiên bản phối màu kép có giá niêm yết tại thị trường Trung Quốc là 1,299 NDT (khoảng hơn 5 triệu đồng). Trong thời gian đầu mở bán trên hệ thống Vmall và các đại lý ủy quyền, sản phẩm được ưu đãi còn 1,249 NDT (khoảng 4.850.000 đồng).

Các thông số kỹ thuật của bản phối màu này hoàn toàn tương đồng với bản FreeClip 2 tiêu chuẩn.

Video: HUAWEI FreeClip 2: Âm thanh sống động cùng thiết kế ấn tượng.