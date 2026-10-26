Tai nghe gaming JBL Quantum 520 ra mắt: Driver màng carbon 50mm, kết nối kép, pin 37 giờ

Thương hiệu JBL vừa chính thức giới thiệu mẫu tai nghe gaming không dây JBL Quantum 520 tại thị trường Việt Nam với mức giá niêm yết 2.990.000 đồng. Thiết bị được phát triển nhằm mở rộng dòng Quantum Series, tập trung vào nhóm game thủ mong muốn tìm kiếm một thiết bị cân bằng giữa chất lượng tái tạo âm thanh, hiệu suất truyền dẫn và cảm giác thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài.

Kiến trúc âm thanh không gian và màng loa carbon 50mm

Về mặt kỹ thuật, JBL Quantum 520 được trang bị hệ thống củ loa dynamic kích thước 50mm thế hệ mới với màng loa carbon. Việc kết hợp vật liệu giảm chấn carbon giúp màng loa dao động ổn định, giảm thiểu độ méo và tái hiện chi tiết các dải tần với độ chính xác cao. Đáng chú ý, thiết bị đạt chuẩn chứng nhận Hi-Res Audio, cho phép người chơi phát hiện rõ ràng các tín hiệu âm học tinh tế như tiếng bước chân hoặc hướng di chuyển của mục tiêu trong không gian trận đấu.

Bên cạnh cấu trúc phần cứng, tai nghe tích hợp thuật toán xử lý âm thanh JBL Quantum Spatial Sound thông qua phần mềm JBL QuantumENGINE trên máy tính. Hệ thống này mô phỏng trường âm thanh ba chiều với các hiệu ứng hồi âm tự nhiên, hỗ trợ định vị nguồn phát âm chuẩn xác. Đây là yếu tố mang lại lợi thế chiến thuật trong các tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất (FPS) hoặc thế giới mở phức tạp.

Kết nối không dây kép và khả năng tương thích đa nền tảng

Để tối ưu hóa sự linh hoạt trong quá trình sử dụng, JBL Quantum 520 hỗ trợ giải pháp kết nối không dây kép. Người dùng có thể kết nối không dây băng tần 2.4GHz thông qua USB dongle chuyên dụng nhằm đảm bảo độ trễ thấp tối đa khi thi đấu, đồng thời vẫn có thể chuyển đổi linh hoạt sang kết nối Bluetooth 5.4 cho các tác vụ giải trí thông thường. Trong trường hợp cần sự ổn định tuyệt đối về đường truyền, tai nghe cung cấp tùy chọn cắm dây trực tiếp thông qua cổng USB-C.

Cấu hình này mang lại khả năng tương thích toàn diện với nhiều hệ sinh thái phần cứng bao gồm PC Windows, macOS, điện thoại thông minh cùng các hệ máy chơi game phổ biến như PlayStation và Nintendo Switch. Hơn nữa, mẫu tai nghe này còn đạt chứng nhận tiêu chuẩn của Zoom, đảm bảo độ trong trẻo và khả năng bắt giọng chuẩn xác phục vụ các cuộc họp trực tuyến hay làm việc từ xa.

Chất lượng đàm thoại và hiệu suất thời lượng pin

Hệ thống truyền thông của JBL Quantum 520 sử dụng microphone boom đơn hướng 6mm có hướng thu cardioid, hỗ trợ tháo rời tiện lợi khi không có nhu cầu sử dụng. Công nghệ giảm ồn qua phần mềm được tích hợp nhằm loại bỏ tạp âm môi trường và tiếng gõ bàn phím cơ, giúp giọng nói của người dùng được truyền đi rõ ràng và mạch lạc trong các cuộc đàm thoại đội nhóm.

Về thời lượng sử dụng, sản phẩm cung cấp khả năng hoạt động liên tục lên tới 37 giờ tùy theo phương thức kết nối và mức âm lượng thực tế. Tính năng sạc nhanh tích hợp cho phép nạp lại năng lượng chỉ trong 5 phút để có thêm 1 giờ trải nghiệm. Tại thị trường Việt Nam, JBL Quantum 520 phân phối với 4 phiên bản màu sắc gồm Black, Ice, Coral và Purple.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của JBL Quantum 520