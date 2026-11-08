Tài năng trẻ thể dục aerobic Vũ Hồng Ngọc

Đằng sau những thành tích rất tự hào là hơn 10 năm kiên trì tập luyện thể dục aerobic và khát vọng mang vinh quang về cho Tổ quốc của Hồng Ngọc. Theo chia sẻ của Hồng Ngọc, bản thân bắt đầu làm quen với bộ môn thể dục aerobic từ năm 7 tuổi với mong muốn rèn luyện thể chất. Từ những động tác cơ bản ban đầu, em từng bước chinh phục các động tác đòi hỏi sức mạnh, độ dẻo dai và sự chính xác cao như bật nhảy, chống tay, giữ thăng bằng, uốn người... Hồng Ngọc còn phải luyện tập độ chính xác trong từng động tác, khả năng bắt nhịp âm nhạc, ghi nhớ và phối hợp nhiều động tác liên tục.

Vận động viên Vũ Hồng Ngọc. Ảnh do nhân vật cung cấp

Từ năm học lớp 4, Hồng Ngọc được gọi vào Đội tuyển aerobic TP Hồ Chí Minh. Hiện em là thành viên Đội tuyển aerobic quốc gia lứa tuổi 15-17. Suốt 10 năm qua, sau giờ tan học, em duy trì lịch luyện tập mỗi ngày từ 17 giờ đến khoảng 22 giờ tại sân vận động Hoa Lư. Dù quá trình luyện tập gặp không ít chấn thương chân và cổ tay nhưng Hồng Ngọc luôn thể hiện quyết tâm chinh phục những đỉnh cao thể thao.

Mới đây, Vũ Hồng Ngọc vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng vì đạt nhiều thành tích xuất sắc tại các giải thể dục-thể thao quốc tế. “Với em, môn thể dục aerobic không chỉ là thể thao mà đã trở thành một phần của tuổi trẻ, đam mê. Em luôn khao khát được đứng trên nhiều sân chơi quốc tế, góp mặt tại SEA Games vào cao hơn nữa, mang vinh quang về cho Tổ quốc”, Hồng Ngọc tâm sự.

Thầy Nguyễn Mạnh Hùng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie nhận xét rằng: "Hồng Ngọc có năng khiếu đặc biệt với bộ môn thể dục aerobic nên nhà trường luôn tạo điều kiện tốt để em vừa hoàn thành việc học tập, vừa tham gia tập luyện, thi đấu thể thao chuyên nghiệp. Thành tích của Hồng Ngọc cũng là niềm tự hào lớn cho tập thể nhà trường”.

Đồng chí Lê Thanh Bình, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa, Bí thư Đoàn Thanh niên phường khẳng định: Những nỗ lực, thành tích thi đấu thể thao của đoàn viên Hồng Ngọc góp phần khẳng định tài năng, bản lĩnh của thế hệ trẻ trên đấu trường quốc tế, đồng thời truyền cảm hứng để tuổi trẻ phường Xuân Hòa không ngừng vươn lên trong học tập, rèn luyện. Hành trình luyện tập, thi đấu của Hồng Ngọc cũng là minh chứng cho tài năng chỉ tỏa sáng khi được vun đắp bằng ý chí, kỷ luật và lòng kiên trì. Đây là những phẩm chất mà thế hệ trẻ cần phát huy để đưa thể thao Việt Nam vững bước trên những đấu trường lớn.

Chia sẻ về dự định tương lai, Hồng Ngọc cho biết bản thân sẽ đăng ký xét tuyển vào ngành giáo dục thể chất, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh để vừa được tiếp tục theo đuổi đam mê thể dục aerobic, vừa chinh phục con đường trở thành giáo viên.