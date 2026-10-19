Tài năng trẻ 16 tuổi Man United được cả 4 CLB hàng đầu châu Âu để mắt

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Real Madrid và Barca là hai ứng viên hàng đầu trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo trẻ người Anh JJ Gabriel.

Theo Diario Sport, Gabriel vẫn đang tập luyện riêng tại Castelldefels, thị trấn gần Barcelona, trong thời gian chờ quyết định về tương lai.

Người đại diện Ali Barat đã tổng hợp các đề nghị từ những đội bóng quan tâm để cầu thủ trẻ cân nhắc lựa chọn phù hợp.

Real Madrid được cho là đang chiếm ưu thế khi sẵn sàng đáp ứng các điều kiện do Gabriel và người đại diện đưa ra.

Tổng chi phí của thương vụ có thể lên tới khoảng 10 triệu euro, bao gồm hợp đồng ba năm cùng các khoản thưởng và đãi ngộ liên quan.

Barcelona cũng là điểm đến tiềm năng của Gabriel, nhưng khả năng đáp ứng các yêu cầu tài chính vẫn còn là dấu hỏi.

Đội bóng xứ Catalonia đang cân nhắc giữa mong muốn tăng cường lực lượng trẻ và những giới hạn trong chính sách đãi ngộ.

Trong khi đó, Bayern Munich và PSG cũng nằm trong danh sách các đội bóng được liên hệ với tài năng 16 tuổi.

Dù vậy, những thông tin hiện có cho thấy cuộc cạnh tranh đang tập trung nhiều hơn vào hai đại diện của bóng đá Tây Ban Nha.