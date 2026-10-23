Phát biểu tại họp báo thông tin về cuộc thi ngày 23-10, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Bộ chủ trì tổ chức một cuộc thi quy mô toàn quốc dành cho học sinh, sinh viên trong lĩnh vực múa. Cuộc thi hướng tới sự tiếp nối giữa truyền thống và sáng tạo, gìn giữ những giá trị văn hóa làm nên bản sắc Việt Nam, đồng thời khuyến khích người trẻ tìm tòi ngôn ngữ biểu đạt mới và đưa nghệ thuật múa đến gần hơn với công chúng.

Quang cảnh họp báo cuộc thi Tài năng múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026. Ảnh: Trần Hoàng

Với chủ đề “Tài năng múa trẻ: Gìn giữ bản sắc - Tỏa sáng tương lai”, cuộc thi tạo môi trường để học sinh, sinh viên thể hiện năng lực kỹ thuật, khả năng biểu diễn, tư duy nghệ thuật và sức sáng tạo; qua đó phát hiện, tôn vinh tài năng trẻ, thúc đẩy trao đổi chuyên môn giữa các cơ sở đào tạo và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghệ thuật múa.

Thông tin về cuộc thi, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Đặng Hà Việt cho biết, cuộc thi được tổ chức thành hai đợt tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đợt 1 diễn ra từ ngày 3 đến 6-11 tại Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, với 88 thí sinh thuộc 8 cơ sở đào tạo. Đợt 2 diễn ra từ ngày 10 đến 12-11 tại Rạp Kim Mã, Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam (Hà Nội), với 100 thí sinh thuộc 10 cơ sở đào tạo.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông thông tin về cuộc thi. Ảnh: Trần Hoàng

Cuộc thi gồm 4 bảng: Múa cổ điển châu Âu (ballet) và ballet hiện đại; Múa đương đại; Múa dân gian dân tộc và múa truyền thống; Tài năng biên đạo. Học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật trên toàn quốc, từ 14 đến 35 tuổi tại thời điểm đăng ký đều có thể tham dự.

Tác phẩm được khuyến khích khai thác chất liệu văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam, thể hiện giá trị nhân văn, đồng thời phát huy tư duy sáng tạo và khả năng kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật múa với chất liệu truyền thống, hiện đại.

Ban giám khảo cuộc thi. Ảnh: BTC

Theo Ban tổ chức, các tiết mục sẽ được đánh giá dựa trên kỹ thuật và ngôn ngữ múa, năng lực biểu diễn, khả năng truyền tải hình tượng nghệ thuật, âm nhạc, tính sáng tạo và hiệu quả tổng thể. Ban Giám khảo gồm các nghệ sĩ, nhà giáo, chuyên gia có kinh nghiệm trong biểu diễn, đào tạo và biên đạo múa, do NSND Hà Thế Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ múa thành phố Hồ Chí Minh, làm Trưởng ban.

Cơ cấu giải thưởng tại mỗi đợt thi gồm giải Nhất, giải Nhì và giải Ba ở từng bảng. Bên cạnh đó, cuộc thi có các giải chuyên đề dành cho huấn luyện viên, biên đạo, thí sinh biểu diễn, tác phẩm xuất sắc, tác phẩm sáng tạo, tác phẩm mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và cơ sở đào tạo xuất sắc nhất.

Thông qua các tác phẩm dự thi, cuộc thi kỳ vọng khơi gợi cách tiếp cận mới đối với di sản, tạo động lực để thế hệ trẻ tiếp nối những giá trị truyền thống bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Đây cũng là dịp tăng cường liên kết giữa nhà trường với thực tiễn biểu diễn, góp phần phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực múa và lan tỏa tình yêu nghệ thuật trong cộng đồng.

Với sự tham gia của các cơ sở đào tạo trên toàn quốc, “Tài năng múa trẻ: Gìn giữ bản sắc - Tỏa sáng tương lai” hướng tới tạo dựng môi trường để những tài năng trẻ rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp, nuôi dưỡng sức sáng tạo và đóng góp vào sự phát triển của nghệ thuật múa Việt Nam.