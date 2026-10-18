Tài năng 60 triệu bảng gây sốt Premier League

Manzambi tỏa sáng tại Aston Villa. Ảnh: Reuters.

Trong chiến thắng 1-0 trước Newcastle tại vòng 7 Premier League hôm 17/10, Manzambi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Aston Villa tiếp tục cải thiện phong độ sau giai đoạn khởi đầu đầy khó khăn.

Tình huống lập công cho thấy khả năng chọn vị trí và sự nhạy bén của cầu thủ vừa bước sang tuổi 21. Từ đường tạt bóng của Joao Gomes, Manzambi thoải mái đánh đầu ở cự ly gần, trong tư thế không bị đối phương theo kèm.

Đây đã là bàn thắng thứ 3 của Manzambi cho Aston Villa. Trước đó, anh từng ghi bàn trong chiến thắng 3-2 trước Tottenham và góp công vào màn vùi dập Fenerbahce với tỷ số 6-0 tại Champions League.

Kể từ lần đầu đá chính cho Aston Villa trong trận gặp Tottenham ngày 19/9, Manzambi đã trực tiếp tham gia vào 5 bàn thắng trên mọi đấu trường, gồm 3 pha lập công và 2 đường kiến tạo. Trong cùng giai đoạn, chỉ Erling Haaland của Manchester City có thành tích tốt hơn (6 lần).

Manzambi ghi dấu ấn rõ nét tại Aston Villa. Ảnh: Reuters.

HLV Unai Emery hài lòng khi nói về tân binh 60 triệu bảng của Aston Villa. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đánh giá cao kỹ thuật, tư duy chơi bóng và nền tảng thể chất của Manzambi, những yếu tố giúp anh đóng góp cả trong phòng ngự lẫn các tình huống tranh chấp tấn công.

Trong bối cảnh đội hình trải qua những biến động lớn và gần như thay mới toàn bộ đội hình ở mùa hè vừa qua, Manzambi được trao cơ hội chứng minh giá trị và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của đội bóng.

Trước khi tỏa sáng tại Aston Villa, tài năng của Manzambi được công nhận tại World Cup 2026. Tiền vệ sinh năm 2005 gây ấn tượng mạnh trong màu áo Thụy Sĩ khi lập cú đúp trong chiến thắng 4-1 trước Bosnia-Herzegovina, ghi bàn và kiến tạo ở trận thắng 2-1 trước đồng chủ nhà Canada, đồng thời có thêm một đường kiến tạo trong chiến thắng 2-0 trước Algeria.

Những màn trình diễn chói sáng giúp Manzambi lọt vào danh sách 10 ứng viên cho Kopa Trophy, giải thưởng dành cho cầu thủ dưới 21 tuổi hay nhất thế giới. Những cái tên đáng chú ý khác trong danh sách có Lamine Yamal và Pau Cubarsi của Tây Ban Nha.

Sau khi chỉ giành 1 điểm trong 4 vòng đầu Premier League, Aston Villa đang dần tìm lại sự ổn định. Chiến thắng trước Newcastle giúp họ nâng chuỗi bất bại trên mọi đấu trường lên 5 trận, vươn lên vị trí thứ 12 tại Premier League. Đội bóng của Emery cũng toàn thắng 2 trận Champions League và giành quyền vào vòng 16 đội Carabao Cup.

Trong hành trình đó, Manzambi đang chứng minh anh không chỉ là bản hợp đồng đắt giá, mà còn có thể trở thành một trong những nhân tố định hình tương lai Aston Villa.

Highlights Tottenham 2-3 Aston Villa Tối 19/9, Tottenham nhận thất bại 2-3 trước đội khách Aston Villa tại vòng 5 Premier League 2026/27.