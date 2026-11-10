Tài năng 19 tuổi Barcelona tạo dấu mốc hiếm ở giải 'Cậu bé Vàng'

Trong lịch sử 23 năm của giải 'Cậu bé Vàng', các tiền đạo và tiền vệ gần như chiếm ưu thế tuyệt đối. Trước trung vệ Cubarsi, chỉ có trung vệ Matthijs de Ligt từng phá vỡ sự thống trị ấy khi được vinh danh năm 2018, thời còn khoác áo Ajax.

Bởi vậy, chiến thắng của tài năng thuộc biên chế Barcelona trong cuộc bầu chọn công bố hôm 9/11 càng trở nên đặc biệt. Anh vượt qua hàng loạt tài năng tấn công để giành giải thưởng do nhật báo Tuttosport của Ý tổ chức.

Thực tế, ngôi sao 19 tuổi Cubarsi đã trải qua một năm thành công vượt xa mong đợi. Sau khi góp công giúp Barcelona bảo vệ chức vô địch La Liga, anh tiếp tục cùng tuyển Tây Ban Nha đăng quang World Cup 2026.

Đặc biệt, trung vệ này thi đấu trọn vẹn mọi trận tại World Cup 2026, trở thành chốt chặn quan trọng trong hàng phòng ngự chỉ để thủng lưới 1 bàn trên hành trình vô địch của Tây Ban Nha. Màn trình diễn ấy còn giúp anh được trao danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu.

Trung vệ Pau Cubarsi hôn chiếc cúp vàng World Cup 2026. Ảnh: Reuters

Chính những thành tích nổi bật ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia đã tạo lợi thế cho Cubarsi trong cuộc đua giành giải ‘Cậu bé Vàng’, nơi anh phải cạnh tranh với 24 tài năng trẻ khác.

Trong số này, có 8 cầu thủ đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh, nổi bật như Estevao và Jorrel Hato của Chelsea, Myles Lewis-Skelly (Arsenal) hay Ayyoub Bouaddi (Man City).

Tuy nhiên, kết quả bầu chọn cho thấy Cubarsi gần như không có đối thủ. Trung vệ Barcelona giành 475 trên tổng số 500 điểm tối đa, bỏ xa người xếp thứ 2 là Yan Diomande của Real Madrid gần 250 điểm.

Chiến thắng cũng giúp Cubarsi trở thành cầu thủ Barcelona thứ 5 giành giải ‘Cậu bé Vàng’, tiếp bước Lionel Messi (2005), Pedri (2021), Gavi (2022) và Lamine Yamal (2024). Đây là thành tích chưa CLB nào khác ở châu Âu sánh kịp.

Đáng chú ý, Yamal không thể cạnh tranh với người đồng đội năm nay dù vẫn đáp ứng điều kiện về độ tuổi, bởi mỗi cầu thủ chỉ được nhận giải ‘Cậu bé Vàng’ một lần trong sự nghiệp.

Theo kế hoạch, trung vệ Cubarsi sẽ nhận giải tại Turin, Ý vào ngày 14/12, khép lại năm 2026 đáng nhớ với chức vô địch World Cup và hàng loạt danh hiệu cá nhân.

Từ một tài năng trưởng thành ở lò La Masia, trung vệ 19 tuổi đang khẳng định vị thế của mình trong thế hệ cầu thủ trẻ xuất sắc nhất bóng đá thế giới.