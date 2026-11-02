Tài năng 110 triệu euro từ chối MU

Lopez cam kết tương lai tại Barcelona. Ảnh: Reuters.

Theo Mundo Deportivo, bất chấp sức hấp dẫn về tài chính cũng như sự quan tâm từ đội chủ sân Old Trafford, Fermin vẫn muốn tiếp tục sự nghiệp trong màu áo Barcelona. Sau màn trình diễn xuất sắc giúp đội nhà đánh bại Alaves, tiền vệ người Tây Ban Nha trực tiếp lên tiếng về tương lai.

"Tôi không quan tâm đến những thông tin kiểu này. Tôi muốn ở lại Barca lâu nhất có thể và hy vọng sẽ kết thúc sự nghiệp tại câu lạc bộ này", Fermin khẳng định.

Tuyên bố trên là thông điệp rõ ràng về lòng trung thành của tiền vệ sinh năm 2003 đối với đội bóng xứ Catalonia. Phát biểu cũng buộc MU cùng các đại diện Premier League phải chuyển hướng sang những mục tiêu khác nếu muốn tăng cường sức mạnh tuyến giữa.

Trong năm qua, Fermin nhận được sự quan tâm lớn từ nhiều CLB, đặc biệt là MU nhờ phong độ ấn tượng tại Barcelona. Trong chiến thắng 6-1 trước Alaves hôm 1/11, cầu thủ 23 tuổi đóng góp 1 bàn thắng cùng 2 kiến tạo cho Raphinha. Màn trình diễn toàn diện giúp anh được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận.

Ở La Liga mùa này, Fermin có phong độ chói sáng với 5 bàn và 5 kiến tạo sau 10 lần ra sân.

Transfermarkt định giá Fermin lên đến 110 triệu euro. Cách đây hơn một năm, tiền vệ người Tây Ban Nha chỉ được định giá vào khoảng 50 triệu euro.

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