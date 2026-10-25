Tai nạn xe máy lúc rạng sáng ở Hải Phòng, bốn người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc gần 2h sáng nay (25/10), trên đại lộ Võ Văn Kiệt, đoạn trước Trung tâm thương mại Aeon Mall, thuộc phường Thạch Khôi.

Thông tin từ phường Thạch Khôi, cho hay bốn thanh thiếu niên đã tử vong sau tai nạn giao thông giữa hai xe máy. Cơ quan công an nhận định đây là vụ va chạm giao thông, gây hậu quả nghiêm trọng nhưng không có yếu tố đua xe, phóng ẩu.

Đại lộ Võ Văn Kiệt, nơi xảy ra tai nạn.

Các nạn nhân là người từ 2 xã trên địa bàn, có tuổi đời từ 16-21.

Vụ tại nạn đang được Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an phường Thạch Khôi xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Hiện trường vụ tai nạn trên đường Trần Tất Văn. Ảnh: CTV

Cũng trong sáng nay, tại đường Trần Tất Văn, TP Hải Phòng xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đi xe máy tử vong tại chỗ.