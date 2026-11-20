AP dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương cho biết, một chiếc xe buýt đã đâm vào xe chở nhiên liệu ở Tây Nam Pakistan vào ngày 19/11, gây ra hỏa hoạn khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

"Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường ven biển Makran thuộc tỉnh Balochistan", ông Muhammad Aslam Bangulzai, một sĩ quan cảnh sát cấp cao, thông tin.

Bức ảnh chụp tại hiện trường vụ đoàn tàu chở khách trật bánh ở ngoại ô Multan, miền Trung Pakistan, ngày 13/10/2026. Ảnh: Cơ quan Cứu hộ khẩn cấp 1122/AP.

"Các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện gần đó, một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch", ông Bangulzai nói, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Theo AP, những vụ tai nạn giao thông chết người thường xảy ra ở Pakistan do cơ sở hạ tầng đường bộ kém và việc không tuân thủ luật giao thông.

Trước đó, vào tháng 8/2022, một xe buýt chở khách cũng đã đâm vào xe bồn chở nhiên liệu ở miền Đông Pakistan, khiến 20 người thiệt mạng.