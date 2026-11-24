Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h45 ngày 20/11, tại ngã ba đường Hoa Hồng - Hoa Hồng 16, thuộc khu đô thị Vinhomes Starcity, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Hình ảnh vụ tai nạn giao thông khiến người đàn ông tử vong.

Thời điểm trên, ô tô mang biển kiểm soát 19A-436.xx do chị N.T.T. (SN 1994, trú tại phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, khi chuyển hướng rẽ phải từ đường Hoa Hồng 16 vào đường Hoa Hồng đã xảy ra va chạm với xe mô tô mang biển kiểm soát 36B1-926.xx do anh L.K.D. (SN 1987, trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, đang di chuyển theo hướng Bắc - Nam trên đường Hoa Hồng.

Vụ va chạm khiến anh L.K.D. tử vong tại chỗ. Hai phương tiện liên quan đều bị hư hỏng.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ tai nạn xuất phát từ việc chị N.T.T. điều khiển ô tô chuyển hướng nhưng không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, dẫn đến va chạm với xe mô tô.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ và giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.