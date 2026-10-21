Tai nạn trên quốc lộ Nam Sông Hậu, một người tử vong

Hiện trường chiếc xe khách chở công nhân lao xuống vệ đường sau va chạm

Theo đó, vào khoảng 6 giờ cùng ngày, ông T.T.H. điều khiển xe mô tô biển số 83D1-300... lưu thông trên tuyến quốc lộ Nam Sông Hậu, hướng từ xã Thới An Hội đến xã An Lạc Thôn (TP Cần Thơ).

Khi đến đoạn ấp An Phú, xã Thới An Hội, TP Cần Thơ, ông H. điều khiển xe mô tô vượt và va chạm phía sau xe ô tô biển số 95A-079... do anh T.H.S. (sinh năm 1986, ngụ xã Vĩnh Trường, TP Cần Thơ) đang lưu thông cùng chiều.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn

Cú va chạm khiến xe mô tô ông H. ngã qua phần đường bên trái theo hướng lưu thông. Cùng lúc này, xe ô tô khách 45 chỗ mang biển số 51B-122... đang chở công nhân (do ông N.H.N. điều khiển) lưu thông theo chiều ngược lại tiếp tục va chạm với xe ông H.

Sau va chạm, chiếc xe khách mất lái lao xuống vệ đường, lật nghiêng, nhiều công nhân hoảng hốt tìm cách thoát ra ngoài.

Vụ tai nạn khiến ông H. điểu khiển xe mô tô tử vong tại chỗ; một số công nhân trên xe khách bị xây xát nhẹ.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ tại nạn giao thông.