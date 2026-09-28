Tai nạn trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, 2 người tử vong, 1 người bị thương

Thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 28/9, anh Hồ V.H. (sinh năm - SN 1993, trú tại bản Tăng Ký) điều khiển xe mô tô BKS 73H1-45x.xx lưu thông trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, chở theo bố là ông Hồ V.H. (SN 1965) và mẹ là bà Hồ T.B. (SN 1964) trở về sau khi dự tiệc tân gia của người thân.

Khi đến Km133, đoạn qua bản Tăng Ký, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, xe mô tô do anh Hồ V.H. điều khiển va chạm với ô tô tải BKS 73C-172.98 chở keo tràm, do anh N.Đ.S. (SN 1986, trú tại bản Bang, xã Kim Ngân) điều khiển.

Hậu quả, anh Hồ V.H. và ông Hồ V.H. tử vong tại hiện trường; bà Hồ T.B. bị thương, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy cấp cứu. Xe mô tô bị hư hỏng nặng.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường, phối hợp xử lý vụ việc và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.