Tai nạn thuyền gây chết người trên phá Tam Giang

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân vụ chìm thuyền.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 13-10, ông N.N.L. (1979) và vợ là bà Đ.T.B. (cùng trú phường Hóa Châu, TP Huế) điều khiển thuyền máy đánh bắt cá tại đoạn gần phao số 11 phá Tam Giang (địa bàn phường Thuận An) thì xảy ra va chạm với một thuyền khác rồi bị chìm. Bà B. được người dân trên thuyền gần đó cứu, còn ông L. mất tích. Nhận được tin báo, UBND phường Thuận An phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Đến 20 giờ 35 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông L. Hiện, các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.