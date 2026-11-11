Tai nạn thương tâm khiến hai học sinh tiểu học tử vong

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 16 giờ 10 phút ngày 10/11, tại ngã tư Thuận Hà (bản Đầm Giỏ, xã Thuận Hạnh), xe ô tô tải biển kiểm soát 48B-011.41 do anh P.Q.P. (30 tuổi, trú xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển đã va chạm với xe đạp điện do em N.P.N. (10 tuổi) điều khiển chở theo em N.N.K.H. (6 tuổi) cùng trú xã Thuận Hạnh. Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng và người dân đã đưa hai em đến Trung tâm Y tế khu vực Đắk Song để cấp cứu nhưng cả hai em đã tử vong. Cả hai nạn nhân đều là học sinh Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Nguyễn Du, xã Thuận Hạnh.

Thời gian qua, tình trạng trẻ em điều khiển xe gắn máy, xe đạp điện khi chưa đủ tuổi hoặc không đảm bảo các điều kiện an toàn giao thông diễn ra tại nhiều địa phương. Ngành chức năng khuyến cáo các bậc phụ huynh tuyệt đối không giao xe máy, xe máy điện cho con em khi chưa đủ tuổi điều khiển. Việc giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện có thể bị xử phạt nặng hoặc truy cứu trách nhiệm liên đới nếu gây ra tai nạn nghiêm trọng.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ.