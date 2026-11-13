Tai nạn thảm khốc tại UAE: Ít nhất 14 người thiệt mạng, 30 người bị thương

Lực lượng chức năng nỗ lực khắc phục hậu quả sau vụ việc. Ảnh Getty Images.

Theo thông báo chính thức từ Bộ Nội vụ UAE đưa ra ngày 12/11, vụ việc xảy ra ngay tại khu vực cửa ngõ dẫn vào Tiểu vương quốc Fujairah.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, một tài xế xe tải đã bị mất lái và đâm vào một xe tải khác. Cú va chạm mạnh khiến cả hai chiếc xe lao ra khỏi làn đường và đâm thẳng vào hàng loạt phương tiện đang dừng đỗ do giao thông di chuyển chậm. Ngay sau cú tông, một chiếc xe tải đã bốc cháy dữ dội, ngọn lửa sau đó nhanh chóng lan rộng và thiêu rụi nhiều phương tiện xung quanh. Tổng cộng có 18 ô tô con và 5 xe tải bị cuốn vào vụ tai nạn liên hoàn này.

Trên mạng xã hội X, Bộ Nội vụ UAE cho biết các lực lượng cứu hộ khẩn cấp và đội ngũ chuyên trách vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả tại hiện trường. Về tình hình các nạn nhân, 15 người bị thương đã được xuất viện sau khi được chăm sóc y tế, trong khi 15 người khác vẫn đang tiếp tục được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Cảnh sát địa phương xác nhận trong số 14 nạn nhân tử vong có cả công dân UAE và một số người nước ngoài. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành xét nghiệm ADN để xác định chính xác danh tính của các nạn nhân. Trong khi đó, nhóm người bị thương bao gồm công dân đến từ nhiều quốc gia như UAE, Oman, Ấn Độ, Brazil, Pakistan, Jordan và Ai Cập.