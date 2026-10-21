Tai nạn thảm khốc tại Ai Cập khiến 42 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở Cairo, Ai Cập ngày 20/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Bộ trưởng Y tế Khaled Abdel-Ghaffar theo sát công tác ứng phó với vụ tai nạn, đồng thời chỉ đạo đảm bảo các nạn nhân được mọi sự chăm sóc y tế, dịch vụ cứu thương và các hỗ trợ cần thiết. Bộ nhấn mạnh số thương vong nêu trên mới chỉ là con số sơ bộ. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Trước đó, đầu tháng 9, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Nam Sinai khiến 22 người thiệt mạng và 28 người bị thương.

Ai Cập là quốc gia có tỷ lệ tai nạn giao thông đường bộ ở mức cao do các vấn đề về tốc độ và ý thức chấp hành luật giao thông.