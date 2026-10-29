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Tai nạn thảm khốc ở Tây Ban Nha: Nạn nhân kể giây phút kinh hoàng

Tính đến sáng 29/10, con số thương vong đã tăng lên ít nhất 68 người tử vong và hơn 80 người bị thương sau cú đâm kinh hoàng giữa hai đoàn tàu chở hơn 500 người.

Báo VTC News
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Nguyễn Ngọc

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/tai-nan-tham-khoc-o-tay-ban-nha-duong-ray-xuyen-thung-noc-toa-tau-ar1047997.html