Tai nạn tàu hỏa tại Ai Cập: Báo động về an toàn đường sắt

Va chạm khiến nhiều toa tàu trật bánh, hàng chục người mắc kẹt

Ít nhất 7 người thiệt mạng và 125 người bị thương trong vụ va chạm giữa hai đoàn tàu chở khách xảy ra ngày 8/11 tại quận al-Ayyat, tỉnh Giza, phía nam thủ đô Cairo, Ai Cập. Trong số những người thiệt mạng có một nhân viên phụ trách đoàn tàu.

Theo Bộ Giao thông Vận tải Ai Cập, vụ tai nạn xảy ra giữa hai ga Kafr Ammar và Al-Raqqa. Đoàn tàu số 134, mang tên Tahya Misr, chạy tuyến Giza – Fayoum, đã đâm vào toa cuối của đoàn tàu số 2010 trên hành trình từ Cairo đến Aswan. Cú va chạm khiến một số toa tàu trật bánh và hư hỏng nghiêm trọng.

Kết quả kiểm tra hiện trường ban đầu cho thấy đoàn tàu chạy tuyến Cairo – Aswan đang dừng trên cùng đường ray, cùng chiều di chuyển, khi bị đoàn tàu từ Giza đến Fayoum đâm từ phía sau. Tuy nhiên, nguyên nhân kỹ thuật dẫn đến vụ việc vẫn chưa được xác định.

Vụ tai nạn xảy ra tại tỉnh Giza, cách thủ đô Cairo khoảng 52 km về phía nam. Ảnh: Getty Images

Ngay sau tai nạn, 72 xe cứu thương được điều động đến hiện trường để sơ tán nạn nhân và đưa người bị thương đến các bệnh viện lân cận. Theo số liệu cập nhật của Bộ Y tế Ai Cập, tính đến ngày 8/11, hơn 70 người bị thương đã được xuất viện sau khi được điều trị. Một số trường hợp bị gãy xương ở tay chân, xương chậu và cột sống, trong khi những người khác bị thương ở vùng đầu, mặt, ngực và xương sườn. Các bệnh nhân còn lại tiếp tục được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Hai đoàn tàu đã va chạm tại khu vực Al-Ayat thuộc tỉnh Giza của Ai Cập. Ảnh: ua.news

Người dân địa phương cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ đưa hành khách mắc kẹt ra khỏi các toa tàu và gọi lực lượng cứu hộ. Một số người sống sót kể lại cảnh hành khách hoảng loạn, khó thở do bụi mù mịt sau cú va chạm. Theo lời kể của một hành khách trên đoàn tàu đi Fayoum, một số toa bị biến dạng nghiêm trọng, khiến nhiều người gặp khó khăn khi tìm đường thoát ra ngoài.

Điều tra nguyên nhân, xem xét trách nhiệm và hỗ trợ các nạn nhân

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah el-Sisi cho biết, ông đang theo dõi sát diễn biến vụ tai nạn và đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành điều tra khẩn cấp. Ông yêu cầu bảo đảm chăm sóc y tế đầy đủ cho những người bị thương, đồng thời nhấn mạnh bất kỳ cá nhân nào bị phát hiện có hành vi thiếu trách nhiệm hoặc vi phạm quy định an toàn đều phải chịu trách nhiệm.

Văn phòng Công tố Ai Cập đã cử các nhóm điều tra đến hiện trường và những bệnh viện tiếp nhận nạn nhân để thu thập lời khai, kiểm tra thi thể và xác minh diễn biến vụ việc. Cơ quan này cũng yêu cầu thành lập một ủy ban kỹ thuật chuyên trách nhằm kiểm tra hiện trường, các toa tàu bị hư hỏng và hệ thống đường ray, qua đó xác định nguyên nhân dẫn đến va chạm và tình trạng trật bánh. Công tác điều tra sẽ tập trung làm rõ khả năng có sai sót trong quy trình vận hành hoặc việc tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn đường sắt.

Trong khi đó, Thủ tướng Mostafa Madbouly yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp hỗ trợ gia đình những người thiệt mạng và bị thương. Bộ Giao thông Vận tải đã bố trí xe buýt thay thế để vận chuyển hành khách qua những đoạn tuyến bị gián đoạn, đồng thời điều động lực lượng cứu hộ và xe cẩu đến thu dọn các toa tàu hư hỏng, sớm khôi phục hoạt động đường sắt.

Cơ quan Quản lý Tài chính Ai Cập cũng chỉ đạo Quỹ Bảo hiểm tai nạn đường sắt và tàu điện đẩy nhanh thủ tục bồi thường. Theo thông báo của cơ quan này, mức bồi thường đối với trường hợp tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn được nâng từ 30.000 lên 50.000 bảng Ai Cập.

Vụ tai nạn một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về an toàn của mạng lưới đường sắt Ai Cập, vốn từ lâu phải đối mặt với các vấn đề về quản lý, bảo trì và chất lượng cơ sở hạ tầng. Chính phủ nước này đã triển khai chương trình hiện đại hóa quy mô lớn nhằm nâng cấp đường ray, phương tiện và hệ thống vận hành. Theo số liệu được Ahram Online dẫn từ Cơ quan Thống kê và Huy động công chúng Trung ương Ai Cập (CAPMAS), nước này ghi nhận 170 vụ tai nạn đường sắt trong năm 2025, giảm 22,7% so với 220 vụ của năm 2024. Tuy nhiên, các sự cố nghiêm trọng vẫn tiếp tục xảy ra.

Riêng tại quận al-Ayyat, hồi tháng 9/2026, hai đoàn tàu chở hàng cũng va chạm tại ga Al-Balyada, khiến lái tàu và phụ lái bị thương, một đầu máy cùng hai toa hàng bị trật bánh. Trước đó, tháng 3/2021, vụ va chạm giữa hai đoàn tàu chở khách gần thành phố Sohag khiến 18 người thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương.

Thảm họa đường sắt nghiêm trọng nhất trong lịch sử Ai Cập xảy ra vào tháng 2/2002, khi hỏa hoạn bùng phát trên một đoàn tàu chở khách chạy từ Cairo về miền nam nước này, khiến hơn 300 người thiệt mạng. Những vụ việc liên tiếp cho thấy bài toán bảo đảm an toàn và nâng cao năng lực quản lý vận hành vẫn là thách thức lớn đối với ngành đường sắt Ai Cập.