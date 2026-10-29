Tai nạn tàu cao tốc ở Tây Ban Nha: Thương vong tăng, hé lộ tình tiết mới

Theo Reuters cập nhật ngày 29/10, ít nhất 68 người đã tử vong và 80 người bị thương trong vụ va chạm giữa hai tàu cao tốc xảy ra tại tỉnh Toledo, miền Trung Tây Ban Nha, hôm 28/10. Trong số những người bị thương, có 15 trường hợp trong tình trạng đặc biệt nghiêm trọng.

Giới chức địa phương cảnh báo số người tử vong có thể tăng thêm khi lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân trong những toa tàu bị hư hại nặng.

Đáng chú ý, những thông tin mới được công bố cho thấy hệ thống tín hiệu đường sắt có thể đã gặp trục trặc trước khi xảy ra vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt thảm khốc tại Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters

Theo Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha Oscar Puente, một sự cố trong hệ thống liên lạc máy tính đã khiến tín hiệu đường sắt tự động chuyển sang đèn đỏ, yêu cầu các đoàn tàu dừng lại để bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, đoàn tàu cao tốc của hãng Renfe sau đó vẫn được phép tiếp tục hành trình, dù tín hiệu cảnh báo chưa được hủy bỏ.

Ông Puente cho rằng việc cho phép đoàn tàu di chuyển trong tình huống này không phù hợp với quy trình an toàn đường sắt. Trong khi đó, Renfe xác nhận lái tàu đã làm theo chỉ dẫn của bộ phận điều hành trước khi xảy ra va chạm với một đoàn tàu khác đang dừng trên đường ray.

Nhà chức trách Tây Ban Nha hiện tập trung làm rõ nguyên nhân trục trặc của hệ thống tín hiệu, cũng như quá trình đưa ra quyết định cho phép đoàn tàu tiếp tục di chuyển. Tuy nhiên, giới chức chưa đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân dẫn đến thảm kịch.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h ngày 28/10 (giờ địa phương), tức 15h cùng ngày theo giờ Việt Nam, gần thị trấn Urda thuộc tỉnh Toledo, trên tuyến đường sắt cao tốc nối Thủ đô Madrid với thành phố Seville.

Theo thông tin từ chính quyền vùng Castilla-La Mancha, đoàn tàu của Renfe chở 397 hành khách đã đâm vào phía sau đoàn tàu của hãng Iryo, khi đó đang dừng trên cùng tuyến đường ray với 147 người trên tàu.

Chính phủ Tây Ban Nha cũng quyết định tổ chức ba ngày quốc tang, từ ngày 29 - 31/10, để tưởng niệm các nạn nhân. Ảnh: Reuters

Cú va chạm mạnh khiến nhiều toa tàu trật bánh, một số toa lao xuống khu vực taluy bên đường ray. Lực lượng cứu hộ đã huy động xe cứu thương, trực thăng cùng hàng trăm nhân viên khẩn cấp tới hiện trường để tìm kiếm người mắc kẹt và đưa các nạn nhân bị thương tới bệnh viện.

Phát biểu tại khu vực xảy ra tai nạn, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez bày tỏ sự chia buồn sâu sắc với gia đình các nạn nhân, đồng thời cam kết điều tra toàn diện vụ việc và có biện pháp xử lý nếu phát hiện những thiếu sót trong công tác bảo đảm an toàn đường sắt.

Đáng chú ý, đây là vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng thứ hai tại Tây Ban Nha trong năm nay. Trước đó, hồi tháng 1, một vụ va chạm giữa hai tàu cao tốc trên cùng tuyến đường sắt đã khiến 46 người tử vong.

Theo Reuters, vụ tai nạn mới nhất là thảm họa đường sắt gây thương vong lớn nhất tại châu Âu kể từ năm 2013, đồng thời làm dấy lên những câu hỏi về công tác vận hành, bảo trì và giám sát an toàn trên mạng lưới đường sắt cao tốc Tây Ban Nha.

Hiện hoạt động vận tải đường sắt cao tốc giữa Madrid và vùng Andalusia vẫn bị đình chỉ để phục vụ công tác cứu hộ và điều tra.