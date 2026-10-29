Tai nạn tàu cao tốc ở Tây Ban Nha: Một quyết định 'không thể giải thích được' có thể là nguyên nhân khiến ít nhất 68 người thiệt mạng

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa phía Nam Madrid vào ngày 28 /10. (Nguồn: Getty Images)

Báo Politico dẫn phát biểu của ông Puente tại họp báo ở Madrid cho biết, một nhân viên tại trung tâm điều hành đường sắt ở thủ đô đã cho phép một đoàn tàu tiếp tục di chuyển trên đường ray nơi một đoàn tàu khác đang dừng lại. Nhân viên này đã được xác định danh tính và đang bị Lực lượng Vệ binh Dân sự Tây Ban Nha cùng Ủy ban Điều tra Tai nạn Đường sắt thẩm vấn.

Bộ trưởng Puente nhấn mạnh, Tây Ban Nha có hệ thống giao thông an toàn, song không loại trừ khả năng xảy ra sai sót trong quá trình vận hành, bất chấp các quy định và quy trình an toàn nghiêm ngặt. Ông bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước thảm kịch và gửi lời chia buồn tới các nạn nhân cùng gia đình.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng gần 9h ngày 28/10 theo giờ địa phương, gần khu vực Urda, tỉnh Toledo, cách Madrid khoảng 120 km về phía Nam. Theo các báo cáo ban đầu, một đoàn tàu của công ty đường sắt nhà nước Renfe đã đâm vào phía sau một đoàn tàu của hãng tư nhân Iryo đang dừng trên đường ray, khiến hai toa tàu Iryo lao xuống. Cả hai đoàn tàu đều đang di chuyển trên tuyến Madrid - Seville.

Theo giới chức địa phương, ngoài 68 người thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương. Số người tử vong đã vượt con số 46 người thiệt mạng trong vụ tai nạn đường sắt tại Adamuz hồi ngày 18/1.

Thủ tướng Pedro Sánchez bày tỏ bàng hoàng trước vụ việc và đã đến hiện trường vụ tai nạn để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ. Ông cũng thông báo quốc tang 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tai nạn, đồng thời cho rằng việc một quốc gia như Tây Ban Nha phải chịu đựng hai thảm họa như vậy trong cùng một năm là “không thể chấp nhận được”.