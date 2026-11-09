Tai nạn nghiêm trọng trên đèo Hải Vân khiến nam thanh niên 18 tuổi tử vong

Ngày 9-11, ông Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) cho biết, trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua đèo Hải Vân vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h45 ngày 8-11, tại Km 896+200 Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô, anh N.T.S. (SN 2008, trú tại thôn Quế Lâm, xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng) điều khiển xe mô tô mang BKS 92N1-4321 lưu thông theo hướng Đà Nẵng - Huế.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến địa điểm trên, xe mô tô do anh S. điều khiển xảy ra va chạm với ô tô đầu kéo mang BKS 15H-22502 kéo theo rơ-moóc BKS 15R-16272, do anh Phạm Tuấn Nam (SN 1983, trú tại thôn An Thổ, xã Nguyên Giáp, TP Hải Phòng) điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến anh N.T.S. tử vong tại chỗ, xe mô tô bị hư hỏng.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.