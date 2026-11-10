Tai nạn máy bay tại Philippines; va chạm xe buýt nghiêm trọng ở Sri Lanka

Theo truyền thông địa phương, người dân nhìn thấy máy bay bay ở độ cao thấp trước khi xảy ra tai nạn. Máy bay được cho là xuất phát từ thành phố Butuan, phía Đông Bắc đảo Mindanao, và những người trên khoang đang trong hành trình khám phá núi Apo. Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cùng ngày, tại Sri Lanka, ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe buýt tại tỉnh North Central.

Cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra trên đoạn đường Medawachchiya-Rambewa thuộc quốc lộ A9, huyện Anuradhapura. Hai xe buýt của Ủy ban Giao thông vận tải Sri Lanka đâm trực diện vào nhau, sau đó một xe buýt tư nhân lao vào đuôi một trong hai xe. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.