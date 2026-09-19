Tai nạn liên quan xe gắn máy chiếm đa số, Gia Lai phát động 'chiến dịch' trong toàn tỉnh

Theo UBND tỉnh Gia Lai, thực tế hiện nay một bộ phận người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (nhất là ở lứa tuổi trung niên) mặc dù đã được cấp giấy phép lái xe (GPLX) nhiều năm nhưng chỉ điều khiển xe theo thói quen, tùy tiện, chưa nắm bắt được những kiến thức cơ bản pháp luật về trật tự ATGT và kỹ năng điều khiển phương tiện tham gia giao thông an toàn. Do đó, nhiều vụ TNGT đã xảy ra liên quan đến phương tiện này.

Gia Lai sẽ tập trung chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy trong toàn tỉnh để kéo giảm tai nạn.

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh Gia Lai xảy ra 323 vụ TNGT, làm chết 241 người, bị thương 146 người. Trong đó, có 219 vụ TNGT đường bộ liên quan đến mô tô, xe gắn máy, chiếm 67,80%.

Qua phân tích dữ liệu cho thấy, nguyên nhân gây TNGT chủ yếu do hành vi liên quan đến ý thức, kỹ năng người điều khiển phương tiện cả người điều khiển xe mô tô. Cụ thể, không làm chủ tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; chuyển hướng không đảm bảo an toàn; không chú ý quan sát; không nhường đường nơi giao nhau; tự gây...

Do đó, phát động "chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn" sẽ giúp nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn. Góp phần phòng ngừa TNGT từ gốc và kéo giảm vi phạm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

UBND tỉnh Gia Lai cho biết, thời gian thực hiện kế hoạch này sẽ bắt đầu từ nay đến hết ngày 15/12. Công an tỉnh được giao chủ trì tổ chức đào tạo và tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hướng dẫn viên của các xã, phường để xây dựng lực lượng nòng cốt triển khai chiến dịch tại cơ sở.

Lực lượng chức năng Gia Lai liên tục xử lý người điều khiển mô tô, xe gắn máy vi phạm.

Chiến dịch tập trung vào 3 nhóm đối tượng, bao gồm người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy trong độ tuổi từ 30 đến 50 tuổi đã được cấp GPLX trên 3 năm; người vi phạm nhiều lần, người bị trừ hết điểm GPLX, các nhóm đối tượng có nguy cơ cao xảy ra TNGT và học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, công nhân, người lao động thường xuyên sử dụng xe mô tô, xe gắn máy để tham gia giao thông.

Nội dung đào tạo sẽ tập trung vào các kỹ năng cơ bản về quy tắc giao thông và kỹ năng phòng ngừa TNGT. Gồm 7 kỹ năng là kỹ năng quan sát khi tham gia giao thông; kỹ năng chuyển hướng an toàn; kỹ năng nhường đường; kỹ năng vượt an toàn; kỹ năng phanh khẩn cấp; kỹ năng nhận diện và phòng tránh các tình huống nguy hiểm (đi sát xe tải lớn, đi vào điểm mù...) và kỹ năng điều khiển phương tiện trong điều kiện xấu (mưa, đường trơn, đường cong cua, khuất tầm nhìn, đường có độ dốc lớn).

Hình thức đào tạo kết hợp giữa hướng dẫn lý thuyết với thực hành, mô phỏng các tình huống giao thông thực tế và phân tích nguyên nhân các vụ TNGT điển hình liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy để nâng cao kỹ năng xử lý tình huống và ý thức tự bảo vệ của người dân khi tham gia giao thông.

Phương pháp đào tạo sẽ sử dụng video mô phỏng, hình ảnh, tình huống giao thông thực tế. Tổ chức thực hành các kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy trên sa hình hoặc trên các tuyến đường, đoạn đường giao thông với sự hướng dẫn trực tiếp của lực lượng CSGT, Công an cấp xã và các hướng dẫn viên đã được tập huấn.