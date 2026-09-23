Tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 1A khiến giao thông bị ảnh hưởng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 23/9, tại khu vực “đuôi cá”, trên tuyến Quốc lộ 1A, thuộc tổ dân phố 5, phường Quang Trung, xảy ra va chạm liên hoàn giữa nhiều phương tiện đang lưu thông theo hướng Thanh Hóa - Ninh Bình.

Cụ thể, xe ô tô Hyundai Santa Fe, biển kiểm soát 36A-961.68, đang di chuyển theo hướng Thanh Hóa - Ninh Bình thì va chạm với xe ô tô khách Tiến Phương, biển kiểm soát 36B-022.99, lưu thông cùng chiều. Sau cú va chạm, xe Hyundai Santa Fe tiếp tục va vào một xe ô tô tải biển kiểm soát 7H-082.76 cũng đang lưu thông cùng chiều.

Vụ va chạm liên tiếp khiến xe ô tô tải mất lái, di chuyển sang phần đường theo hướng Thanh Hóa - Nghệ An, sau đó va chạm với một nhà dân và xe ô tô con biển kiểm soát 36A-489.61 đang đỗ bên đường. Đúng thời điểm này, một người điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 36B5-079.25 đi tới khu vực xảy ra tai nạn và bị phương tiện va chạm. Hậu quả, người điều khiển xe mô tô tử vong. Nạn nhân được xác định là anh Phạm Văn Thâng, sinh năm 1987, trú tại thôn Vân Trụ, xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, UBND phường Quang Trung đã phối hợp với lực lượng Công an và các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông, hạn chế tình trạng ùn tắc trên tuyến Quốc lộ 1A.

Lực lượng chức năng đồng thời tiến hành các thủ tục cần thiết, thu thập thông tin, xác định những người và phương tiện liên quan để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1A vào thời điểm có nhiều phương tiện lưu thông, khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng. Các phương tiện liên quan được cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý theo quy định.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn và trách nhiệm của những người liên quan đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.