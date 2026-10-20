Tai nạn liên hoàn trên đường Xuân Thủy (Hà Nội), cô gái tử vong tại chỗ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h39 ngày 20/10, tại khu vực trước số nhà 165 đường Xuân Thủy xảy ra va chạm giữa hai xe máy và một xe buýt.

Theo nhân chứng, thời điểm trên, xe máy mang biển kiểm soát 29E2-941.XX do một nam thanh niên điều khiển, di chuyển theo hướng Xuân Thủy đi Cầu Giấy. Khi đến khu vực quay đầu đối diện số nhà 165 Xuân Thủy, xe máy này bất ngờ chuyển làn và va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 36AZ-025.XX do một cô gái điều khiển.

Sau va chạm, cô gái ngã xuống đường, bị xe buýt mang biển kiểm soát 29B-404.XX cán qua và tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông sáng 20/10 trên đường Xuân Thủy, Hà Nội. (Ảnh ĐH)

Theo báo cáo của đơn vị quản lý xe buýt, phương tiện mang biển kiểm soát 29B-404.XX do tài xế V.V.N điều khiển. Khi xe di chuyển trên đường Xuân Thủy, hai xe máy xảy ra va chạm, khiến một người ngã vào khu vực bánh sau xe buýt.

Đơn vị cho biết dữ liệu giám sát hành trình ghi nhận tốc độ xe buýt trước thời điểm xảy ra tai nạn lần lượt là 16 km/h, 25 km/h, 16 km/h và 11 km/h.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Cầu Giấy giải quyết vụ việc.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời phối hợp trích xuất camera khu vực để phục vụ công tác xác minh.