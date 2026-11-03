Tai nạn liên hoàn trên đường Hồ Chí Minh qua Huế, 2 người tử vong

Khoảng 12h50 ngày 3/11, tại Km 362+970 trên đường Hồ Chí Minh qua xã A Lưới 4, TP Huế đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người tử vong.

Xe tải va chạm với hai xe máy khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, xe tải BKS 75C-08515 do tài xế Lê Văn L (23 tuổi, trú xã Hưng Lộc, TP Huế) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Quảng Trị - Đà Nẵng.

Khi đến vị trí trên bất ngờ lao qua làn đường phía trái tuyến, va chạm với xe máy do ông Lê Minh Th (42 tuổi, trú xã A Lưới 4, điều khiển cùng chiều phía trước.

Sau đó, xe tải tiếp tục va chạm với xe máy do em Nguyễn Thị Khánh L chở theo em Nguyễn Thị H (cùng 16 tuổi, ở xã A Lưới 4). Hai em là học sinh Trường THPT Trường Sơn, đang đi theo hướng ngược lại.

Sau cú va chạm mạnh khiến ông Th và em H tử vong tại chỗ. Em L được đưa đến Trung tâm Y tế A Lưới 2 và đang được theo dõi.

Xe tải văng xuống lề đường bên trái đè lên xe máy.

Tại hiện trường, xe tải văng xuống lề đường bên trái đè lên xe máy nằm dưới mương. Nhiều mảnh vỡ của xe máy rơi vãi trên đường.

Theo đơn vị quản lý, hiện trạng tuyến tại vị trí xảy ra tai nạn, hệ thống báo hiệu đường bộ đầy đủ, mặt đường êm thuận...

Sau khi xảy ra tai nạn, Hạt Quản lý đường bộ A Roàng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông TP Huế, chính quyền địa phương đảm bảo giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan Công an TP Huế điều tra làm rõ.